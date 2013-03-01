به گزارش خبرنگار مهر، زمینخواری و تجاوز به عرصه های جنگلی که تاکنون پرونده های زیادی را در استانهای شمالی بخود اختصاص داده است و برخی از این پرونده ها که به دلایل متعدد از جمله اطاله دادرسی، هنوز در قفسه های دادگاهها خاک می خورند و فرجامی نداشته اند، اکنون بصورت جدی روی میز مسئولان عالی قضایی قرار گرفته است و از بایگانی تاریخ خارج می شوند.

تغییر کاربری و تبدیل اراضی دهها هکتاری و مناطق بکر جنگلی و تفرجگاهی در مناطق مختلف شمال به ویلا و ساختمان، جفای آشکاری در حق طبیعت و نسل های مختلف است که بر اثر سودجویی و زیاده خواهی عده ای از این منابع طبیعی محروم می شوند.

تبدیل و قطعه بندی اراضی جنگلی و طبیعی که اگرچه عده ای را در زمانی کوتاه به نوایی می رساند، اما عمق این فاجعه همواره در گوش زمان طنین انداز است و تداوم این روند، مرثیه ای بر طبیعت بکر و جنگلهای شمال خواهد بود.

اگرچه مسئولان استانهای شمالی از جمله گلستان همواره خطر تخریب اراضی بکر و جنگلی را عنوان می کردند، اما سفر مسئولان عالی قوه قضاییه به استان سبب شد تا بار دیگر دمل چرکین زمینخواری و تخریب عرصه ها، بصورت ویژه در دستور کار دستگاه قضا قرار گیرد و برای برخورد جدی با متخلفان منابع ملی چاره جویی شود.

در این راستا، عالی ترین مقام قوه قضاییه نیز با اشاره به وضعیت تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی و طبیعی، از اهمال و سستی در این بخش گلایه کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در جمع مسئولان گلستان درباره زمین خواری در جنگل های شمال کشور با بیان اینکه بنده خودم شاهد تراشیدن جنگلها بوده ام، می روند جنگل را زمین می کنند، چند بلوک سیمانی می گذارند و زمین خواری می کنند، گفت: رهبر انقلاب و سران قوا در جلسات مختلف بر برخورد با این مسئله تاکید کرده اند و انگیزه های قوی برای این کار وجود دارد، هر چند ممکن است سر و صداهایی بلند شود که نباید ترسید.

در نخستین سفر مسئولان عالی قضایی به گلستان، موضوع زمین و زمینخواری و تجاوز به عرصه های طبیعی به عنوان نکته کلیدی در این سفر مطرح و بر برخورد قاطعانه دستگاه قضا با متخلفان و پیشگیری از تخریب عرصه ها تاکید ویژه شد.

در این راستا، معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه، در هر سه استان شمالی، مشکل تخریب، تجاوز به حریم منابع طبیعی به دلیل جاذبه های موجود، وجود دارد، افزود: نباید اجازه دهیم افراد سودجو و منفعت طلب، دنبال منافع خود باشند و به امیال پلید خود برسند و در این راستا، مدیران دستگاها باید مرزبانی کنندو اجازه تجاوز ندهند و اگر متجاوزی، تجاوز کرد و جنگل ها را از بین برد، مسئول باید داد بزند و مسله را رها نکند.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی یادآور شد: کار نظارت اولا وظیفه همه دستگاههای کشور است و بعد وظیفه دستگاههای نظارتی است و در برخورد با زمین خواران، رسیدگی دقیق و رسیدگی سریع به پرونده ها از سوی همکاران قضایی مورد تاکید مقام عالی قوه قضاییه است.

سکوت و سستی برخی مسئولان دستگاههای اجرایی در برخورد با متخلفان و سوئجویان منابع طبیعی فرصت و فضای بیشتری برای متخلفان این حوزه ایجاد کرده است و به اعتقاد برخی مسئولان عالی قضایی، این حرکت مسئولان جای انتقاد دارد.

رئیس کل دیوان عدالت اداری کشور گفت: زمین و زمین خواری از بزرگترین مشکلات کشور از جمله استانهای شمالی است و در این راستا از مسئولان مربوط به اراضی گله مندم.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: حل مباحث مربوط به زمین و زمینخواری یک عزم جدی و همگانی در بین مسئولین را می طلبد.

وی افزود: این مسئولان به وظیفه خود آنگونه که باید و شاید عمل نمی کنند و اگر به موقع به میدان می آمدند اینطور نمی شد، جنگلبانی یا منابع طبیعی به مجرد اینکه علایمی از تصرف دیدند باید اقدام کنند تا این مشکلات پیش نیاید.

به اعتقاد مسئولان، سفر مسئولان عالی قوه قضاییه به گلستان و حساس شدن آنان نسبت به مسئله تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی، بارقه ای امید و عزمی جدی برای مبارزه با تخلفات این بخش و جلوگیری از تجاوز به منابع ملی نقش مهمی خواهد داشت.