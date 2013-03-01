حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، به برگزاری طرح آرامش بهاری در امامزادگان و بقاء متبرکه اشاره کرد وافزود: این طرح در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در امامزداگان ظرفیت خوبی برای این طرح وجود دارد که در این راستا برنامه های متنوعی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت:در راستای بحث مهم حجاب و عفاف خیمه های معرفت بر پا شد که این برنامه ها در راستای ترویج و توسعه امر به معروف و نهی از منکر بود.

باقری تاکید کرد:در 37 امامزاده که طرح آرامش بهاری برگزار شد در این امامزاده ها نماز جماعت هم برگزار می شود.

وی افزود:در راستای ترویج و توسعه فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر باید همه مشارکت کنند و برای ترویج درست این امر آموزش در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان یادآورشد:تذکر لسانی همراه با نرم خویی و خوش اخلاقی در امر به معروف بهتر جواب می دهد و در این راستا باید تذکر لسانی درست توسط رسانه ها اطلاع رسانی شود.

باقری گفت: در راستای ترویج این امر مهم باید روحانیون در پارکها حضور داشته و نسبت به توسعه این امر مهم تلاش مضاعف را در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: طرح بهاری که در سال گذشته در استان برگزار شد از سوی مرکز مورد تقدیر قرار گرفت.