به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضاخانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بهینه کردن شرایط اقتصادی جامعه نیاز به اجرایی کردن چند آیتم دارد افزود: هدفمندی یارانه ها تنها یکی از این آیتم هاست بنابراین اگر هدفمندی بدون آیتم های دیگر عملی شود جزو ایجاد تورم در جامعه نتیجه ای نخواهد داشت.

وی، با اشاره به اینکه در اجرایی کردن فاز اول هدفمندی یارانه ها به بخش تولید درکشور بی توجهی شد افزود: در صورتی که در فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون اینکه برنامه ها و طرح های دیگر را پیش ببریم تنها به پرداخت یارانه به مردم اکتفا کنیم معضلاتی در جامعه ایجاد خواهد شد.

عضو کمسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، در رابطه با نحوه اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید کار های کارشناسی بیشتری صورت گیرد ادامه داد: مجلس دنبال این است که همه محورهای موثر در اقتصاد با سرعت بهینه ای با یکدیگر حرکت کرده و محقق شوند.

خانمحمدی، با تاکید بر اینکه عامل بخشی از تورم در جامعه وجود درصد بالایی از نقدینگی در جامعه است تاکید کرد: اگر به جای پرداخت نقدی به مردم کالاهای مورد نیاز را جایگزین می کردیم تورم به این شکل که الان وجود دارد ایجاد نمی شد بنابراین پرداخت پول نقد به مردم بدون هیچ برنامه ای همه را گرفتار پیچیدگی های تورم در کشور خواهد کرد.