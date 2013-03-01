به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان حسین پور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه بخش کمی از اعضای جامعه ما (بیماران خاص) به داروهای گران قیمت نیاز دارند افزود: در حال حاضر با توجه به قرار گیری کشور در شرایط تحریم در این داروها جهش قیمتی ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: مراکزی برای تولید داروهای خاص در کشور در راستای تامین داروهای این بیماران ایجاد می شود که نمونه آن کلنگ زنی مرکز تولید پایلوت داروهای خاص در استان زنجان است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: سعی داریم با برنامه ریزی هایی در راستای مقابله با جهش قیمت های داروهای خاص به تولید آنها در کشور بپردازیم تا کمترین فشار بر مردم وارد شود.

حسین پور یاد آورشد: این برنامه ریزی ها باید از جایی آغاز شود الان نیاز ما شدیدتر شده است و وقتی نیاز داریم به فکر چاره نیز هستیم.

وی گفت: جلسه ای ترتیب داده شده تا با تخصیص ارز برای ورود داروهای بیماران خاص مشکلات این بیماران حل شود.