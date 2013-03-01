به گزارش خبرنگار مهر، تراکتورسازی عصر سه شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز تیمی بود که قبل از شروع بازی از حریف پیش افتاده بود، چراکه سکوهای این ورزشگاه خاطره انگیز نیرو و انرژی مضاعفی به 11 مرد سرخپوش میدان داده بود و در این روز ثابت شد که چرا همیشه سخن از خوب بودن هواداران تراکتورسازی در میان است.

در دیدار با الجزیره، تراکتورسازی نشان داد که با حمایت هوادارانش هم خوب بازی می کند، هم خوب نتیجه می گیرد؛ کما اینکه خود تونی اولیویرا سرمربی این تیم نیز روز قبل از بازی گفته بود که تماشاگران به ورزشگاه بیایند و بازی زیبا را همراه با پیروزی تماشا کنند.

و اینگونه شد که تیم تراکتورسازی توانست با انرژی مثبتی که از سکوها به داخل میدان منتقل شد، تیم خوب و پر مهره الجزیره را با آن همه امکانات و ادعا شکست داد و اولین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا را در کنار بیش از هشتاد هزار هوادارش با پیروزی شیرین سپری کرد.

بازیخوانی تونی و از کار افتادن خط هافبک حریف

به لحاظ فنی اما تیم تراکتورسازی تبریز در دیدار با الجزیره نشان داد که در سطح آسیا نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارد. نقطه قوت سرخپوشان تبریزی در دیدار با الجزیره، خط هافبک این تیم بود و تونی اولیویرا توانست با ارنج خوبی که داشت، حتی در غیاب بازیکنی مثل قاسم دهنوی هافبک های تیم حریف را از کار بیندازد. در تیم الجزیره نفراتی همچون ابراهیم دیاکیته و دلگادو که از جمله بازیکنان خلاق و گل ساز این تیم به شمار می روند، در این دیدار اسیر بازی خوب مردان کمربند میانی تراکتورسازی شدند تا مهاجم گلزنی همچون ریکاردو اولیویرا برزیلی یکی از بد ترین روزهای خود در نوک خط حمله عنکبوت ها را تجربه کند.

اما تعویض هایی که سرمربیان دو تیم انجام دادند در روند بازی و حتی در نتیجه مسابقه تاثیر گذار بود. گلی که تیم الجزیره وارد دروازه تراکتورسازی کرد، روی یک کار تیمی و البته با ضربه تمام کننده یک یار تعویضی به نام علی مخبوت به ثمر رسید. در سوی مقابل و بلافاصله پس از جواب دادن تعویض لوئیز میا، یار تعویضی تراکتورسازان ضربه نهایی را به پیکره عنکبوت ها وارد ساخت. گل مسعود ابراهیم زاده که سومین گل تراکتورسازی پس از گلهای سیدصالحی و کاظمیان بود، حاصل تعویض خوب تونی اولیویرا بود و این مربی نشان داد که با میدان دادن به بازیکن جوانی همچون ابراهیم زاده اهل ریسک کردن نیز هست.

بردی که معادلات را به هم زد

دیدار با الجزیره اما نخستین دیدار تیم تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا بود و خیلی ها پیش بینی نمی کردند که این تیم بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید. شاید طرفدارانی که به فوتبال حرفه ای نگاه می کنند و منطقی قضاوت می کنند، قبل از این بازی نتیجه تساوی را برای تیم تراکتورسازی رضایت بخش می دانستند اما سرخپوشان آسیایی در طول 90 دقیقه به غیر از دقایقی محدود، بر بازی احاطه داشتند و ثابت کردند که تراکتورسازی حتی می تواند معادلات را نیز به هم بزند.

با این حال پیروزی در بازی نخست در هر تورنمنتی برای تیم ها حائز اهمیت است و اکنون تراکتورسازان خوشحالند که توانستند اولین بازی از مرحله گروهی را با کسب سه امتیاز پشت سر بگذارند. با این پیروزی، تیم تراکتورسازی شانس خود را برای صعود از مرحله گروهی بیشتر کرد و از سویی نیز برای دیگر تیم های رقیب در لیگ قهرمانان آسیا خط و نشان کشید.

خوش منظرترین ترافیک خیابان های تبریز

اما شیرینی پیروزی تیم تراکتورسازی تنها به داخل ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز ختم نشد. پس از پایان این بازی، نه تنها جاده های اطراف ورزشگاه بلکه اکثر خیابان های شهر تبریز غرق در شور و نشاط و جشن و پایکوبی بود. چه آنهایی که از صبح سه شنبه در ورزشگاه بودند و از نزدیک شاهد برد ارزشمند تیم محبوب خود بودند و چه آنهایی که از گیرنده های تلویزیونی پیروزی تراکتورسازی را به تماشا نشستند، از پیر و جوان و مرد و زن و کودک و بزرگ همه در این جشن شرکت داشتند تا در شادی سرخپوشان سهیم باشند. پس از ثبت این برد، شادی به کوچه و خیابان ها رسید و البته ترافیک سنگینی در شهر تبریز ایجاد شد اما این بار کسی گلایه ای از ترافیک سنگین نداشت و گویی سه شنبه شب همه مردم تبریز تراکتوری شده بودند.

اتفاقی که دو روز پیش در تبریز رخ داد، آرزوی چندین ساله خیلی ها بود؛ آنهایی که از زمان حضور تیم تراکتورسازی در لیگ دسته اول با بردهای این تیم خندیدند و با شکست هایش غمگین شدند.

و این برد مبارک همه ایرانی ها؛ عصر سه شنبه تیم تراکتورسازی ایران برابر الجزیره امارات پیروز شد ... .

محمود نصیرپور