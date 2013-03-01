به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین شامگاه پنجشنبه در آیین بهره برداری سینما سعدی شیراز اظهار داشت: شیراز دارای هفت سینما است با حدود پنج هزار و80 صندلی که از این تعداد حدود 30 درصد آن بازسازی شده که تمام اقدامات متعلق به دوره دولت نهم و دهم است.

وی ادامه داد: متاسفانه سینما سعدی شیراز دارای وضعیت نامطلوبی بود و برای پخش فیلم از نظر صدا و تصویر کیفیت بدی داشت که خوشبختانه این موضوع با بازسازی تاحدودی رفع شد.

استاندار فارس بیان داشت: شیراز مهد فرهنگ ، ادب و هنر ایران است و مردم شیراز در بسیاری از بخشها سرآمد بوده این در حالی است که وضعیت سینماهای این شهر در شان این مردم نبود.

صادق عابدین با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز وضعیت زیاد مطلوب نیست اما بازسازی موثر بوده، عنوان کرد: ازهفت سینمای موجود درشیراز سه سینما قابل قبول وجود دارد در حالی که به دلیل نداشتن دستگاههای دیجیتال جشنواره فیلم فجر امسال نیز امکان تعطیل شدن داشت که با سعی فراوان از این کار جلوگیری به عمل آمد.

وی با انتقاد از اینکه در شیراز سالن تئاتر و کنفرانس بسیار کم است گفت: متاسفانه هیچکدام از مسئولین شهری شیراز وقت خود را در سینماها و سالن ها نمی گذرانند تا مشکلات را از نزدیک دیده و برای رفع آن اقدام کنند.

استاندار فارس اضافه کرد: شهر شیراز ظرفیت های بالایی دارد اما امکانات در حد ظرفیت ها نیست و شورای شهر و شهرداری باید در راستای فراهم کردن زیرساخت ها همکاری داشته باشند.

صادق عابدین اظهار داشت:پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی یادواره های حافظ و سعدی به رئیس جمهور داده شده اما شروع این اقدام نیاز به فراهم سازی زیرساخت دارد.

وی ابراز داشت: سینام سعدی شیراز باید به سیستم دیجیتال مجهز شود همچنین بخشی از فضاها در سینما به بخش خصوصی واگذار شود تا سینماها بتوانند رشد مناسب پیدا کنند.

استاندار فارس با انتقاد از اینکه شیراز مکان فرهنگی و تفریحی مناسب مانند شهربازی ندارد تصریح کرد: کسانی که از فرهنگ شهر صحبت می کنند باید به محل های فرهنگی مراجعه کنند امکانات و مشکلات را ببینند تا شاید بتوانند بستر مناسب برای فرهنگ را آماده کنند.