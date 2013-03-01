به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا پرورش شامگاه پنجشنبه در آیین بهره برداری سینما سعدی شیراز اظهار داشت: سینما سعدی شیراز در سال 1338 با حدود سه هزار متر زیربنا افتتاح شد و جزومحبوب ترین سینما خانوادگی به شمار می رود.

وی ادامه داد: بعد از گذشت 10 سال تغییرات در سینما ایجاد و این مکان به شکل امروزی در آمد اما تا کنون یعنی حدود 50 سال تعمیرات دیگری در آن انجام نگرفت.

رئیس حوزه هنری فارس عنوان کرد: به دلیل گذر زمان وضعیت این مکان از نظر فیزیکی نامناسب شده بود و به دلایل مختلف از جمله کمبوداعتبار تا به امروز تعمیری صورت نگرفت بود.

پرورش اضافه کرد:در سال 90 از محل بودجه ارتقاي شاخص های فرهنگی اعتباری برای بازسازی درنظر گرفته شد که کافی نبود که با کمک استاندار علی رقم تنگناهای مالی امروز توانسته ایم این سینما را بازسازی و به بهره برداری برسانیم.

وی ابراز داشت: بیش از 200 میلیون تومان صرف تعمیر و تجهیز سینما شده اما با این وجود طبقه بالای سینما هنوز بازسازی نشده و همچنین نیاز به نصب دستگاه دیجیتال داریم.

رئیس حوزه هنری فارس با اشاره به اینکه با عنایت مسئولین به راحتی می توان مشکلات سینماها را حل کرد گفت: سینما شاخص اندازه گیری توسعه فرهنگی است و در شیراط کنونی سینماها به دلیل خودگردان بودن نمی توانند مخارج خود را تامین کنند و نیاز به حمایت دارند.

پرورش افزود: سینماها متعلق به کل شهر هستند و باید برای حمایت از آنها همه تلاش کنند همچنین برای ایجاد پردیس سینمایی نیاز به همکاری و حمایت شورا و دیگر مسئولین است.

وی یادآور شد: امسال سینماها هزینه زیادی باید بابت عوارض خود بپردازند و این موضوع خود برای سینماها که درامد مناسبی ندارند مشکل اساسی است .

رئیس حوزه هنری فارس گفت: کار اولیه پروژه پردیس سینما ایران و فلسطین انجام شده اما به دلیل بافت جمعیتی از نقشه ها ایراداتی گرفته شده که به دنبال به حداقل رساندن ایرادات هستیم.