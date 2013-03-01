به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی‌نژاد پنجشنبه‌شب در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر دلیل غیبت در رزمایش الی‌بیت‌المقدس و مراسم حضور رئیس‌جمهور در استان ابراز داشت: در برنامه رزمایش دعوت‌نامه خیلی دیر به دست ما رسید و با برنامه‌ها و قرارهای از پیش تعیین شده ما تداخل داشت و این امر سبب شد که در رزمایش حضور نداشته باشم.

وی اضافه کرد: حضور در رزمایش و برنامه‌ها محک بسیجی بودن افراد نیست، بلکه توجه به فرهنگ ایثار و شهادت، فرامین و دستورات امام راحل و مقام معظم رهبری و حرکت در مسیر آرمان و اهداف والای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی از مولفه‌های یک بسیجی است.

نماینده شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: برنامه حضور رئیس‌جمهور در استان چندین مرحله دچار تغییر شد و به دلیل ناهمخوانی با برنامه‌های از پیش تعیین شده بنده در این برنامه حاضر نبودم و این موضوع هیچ دلیل و علت دیگری نداشت.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: قابل قبول نیست که عده‌ای از طریق نفوذ و لابی‌گری حقوق شهرستان دشتستان را ضایع کنند و در ارتباط با مساله راه‌آهن سه مرحله دیدار با وزیر راه و شهرسازی داشته‌ایم و مقرر شده کارشناسی‌های لازم را انجام دهند و نتیجه را به ما اعلام کنند و تا کنون نتیجه‌ای از ناحیه وزارت‌ راه و شهرسازی به ما اعلام نشده است.

موسوی‌نژاد خاطرنشان کرد: مسئله پتروشیمی دشتستان را در جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و معاونین، استاندار و سرمایه‌گذاران بخش پتروشیمی برگزار شد پیگیری کردیم و نتایج ارزشمندی در این زمینه به دست آمده است.

وی ادامه داد: مطالعات مربوط در این زمینه انجام شده و مقرر شده خوراک پتروشیمی دشتستان و گناوه از خارگ تامین شود و در هفته آتی نیز جلسه‌ای در این زمینه برگزار خواهد شد.

پتروشیمی گناوه و دشتستان به‌صورت جداگانه اجرا خواهند شد

موسوی‌نژاد افزود: پتروشیمی با نام "گناوه - دشتستان" در اقدامی اشتباه در گناوه قرار بود اجرایی شود و با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، پتروشیمی گناوه و دشتستان به‌صورت جداگانه اجرا خواهند شد.

وی با بیان اینکه خوراک پتروشیمی دشتستان از طریق پتروشیمی گناوه تامین می‌شود، گفت: خوراک پتروشیمی دشتستان از خارگ به گناوه و سپس از طریق خط لوله اتیلن غرب به دشتستان انتقال داده می‌شود.

موسوی‌نژاد بیان داشت: انتصاب و انتخاب مسئولان از اختیارات مسئولان اجرایی است و نمایندگان از طریق ابزار نظارتی عملکردها را مورد بررسی و بازبینی قرار می‌دهند و در صورتی که بر خلاف مصالح مردم باشد، از طریق ابزارهای نظارتی برخورد خواهند کرد.

وی ادامه داد: استفاده از ساختار اجتماعی و اعلام مواضع در خصوص مسئولان یکی از رویکردهایی است که نمایندگان در صورت انتصابات مخالف مصالح مردم و جامعه، می‌توانند اتخاذ کنند.

موسوی‌نژاد عنوان کرد: سوال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص ابزار قانونی است که نمایندگان در اختیار دارند و اعتقاد دارم استفاده از ابزار قانونی بهترین راهی است که نمایندگان می‌توانند از آن استفاده کنند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاف بین مسئولان در جامعه اثرگذار است و برخی از مشکلاتی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم، ناشی از اختلافاتی است که میان مسئولان وجود دارد.

موسوی‌نژاد اظهار داشت: تحریم‌ها سبب ایجاد بسیاری از مشکلات هستند، ولی اعتقاد دارم سوء مدیریت و اختلاف بین مسئولین سبب شد اثرات تحریم‌ها خیلی زودتر در جامعه بروز پیدا کند.

برخی تغییرات مدیریتی استان و شهرستان را از رسانه‌ها می‌شنوم

وی افزود: برخی تغییرات مدیریتی در سطوح استانی و شهرستانی را از طریق رسانه‌ها و پس از انتشار اخبار در رسانه‌ها اطلاع پیدا کرده‌ام.

موسوی‌نژاد خاطرنشان کرد: روزی که در ارتباط با مسئله عسلویه همراه نمایندگان استان با وزیر کشور دیدار داشتم از وزیر کشور و معاون وزیر در این ارتباط سوال کردم و در پاسخ به بنده گفتند در ارتباط با این مساله درخواست شده است.

وی متذکر شد: در همان دیدار به وزیر گفتم که در شهرستان دشتستان به دلیل شرایط امنیتی و سیاسی تغییرات در حال حاضر به مصلحت نیست.

موسوی‌نژاد ابراز داشت: دشتستان به دلیل فضای سیاسی و شور و نشاط سیاسی یکی از پرالتهاب‌ترین شهرستان‌های استان در عرصه انتخابات است و در ادوار گذشته و انتخابات‌های مختلف شاهد این مساله بودیم.

وی افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکی از آرام‌ترین انتخابات‌هایی بود که در دشتستان شاهد برگزاری آن بودیم و به وزیر گفتم که فرماندار فعلی تا برگزاری انتخابات خرداد 92 در دشتستان حضور داشته باشد و پس از آن تغییرات را انجام دهید.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: فرماندار سابق دشتستان با سوابق مدیریتی قبلی در عرصه انتخابات و چندین سال سابقه فرمانداری به بهترین شکل می‌توانست فضای انتخاباتی دشتستان را مدیریت کند.

موسوی‌نژاد بیان داشت: در خصوص اصل تغییر انتقاد داشته‌ام و هیچ بحثی در ارتباط با شخص نداشته‌ام؛ از نظر قرابت و دوستی رابطه بنده با آقای خرمی مربوط به دهه 70 و خیلی طولانی‌تر از آشنایی بنده با آقای خسروی است.

هیچ گزینه‌ای برای تصدی منصب فرمانداری دشتستان معرفی نکرده‌ام

وی ادامه داد: تا کنون هیچ گزینه‌ای برای تصدی منصب فرمانداری دشتستان معرفی نکرده‌ام و در اختیارات مسئولان اجرایی دخالت نکرده‌ام و در دیدار مشترک و مذاکراتی که با معاون وزیر کشور و معاون سیاسی استاندار داشته‌ام نیز تصریح کرده‌ام که با اصل تغییر مخالف هستم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مسئولان اجرایی به نظر نماینده مردم تمکین می‌کردند و توجه داشتند این تغییر صورت نمی‌گرفت.

موسوی‌نژاد تاکید کرد: با انتصاب خرمی به‌عنوان فرماندار دشتستان هیچ مخالفتی ندارم و این مساله را در مراحل مختلف و از طریق رسانه‌ها صراحتا اعلام کرده‌ام.

وی تصریح کرد: انتخاب مسئول اجرایی از حقوق دولت است و اگر کوچکترین کم‌کاری از ناحیه مسئولان اجرایی ببینم از ابزار نظارتی برای احقاق حقوق مردم استفاده خواهم کرد.

موسوی‌نژاد گفت: با گذشت سه ماه از سیل دشتستان هنوز خسارات مردم این شهرستان پرداخت نشده و در دیداری که با وزیر کشور داشته‌ام، این مساله را بیان کرده‌ام.

وی بیان داشت: برای قضاوت درباره عملکرد استاندار خیلی زود است؛ ایشان تلاش فراوانی دارند و امیدوارم در انجام ماموریت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم موفق باشند.

احمدی‌نژاد گفت که در انتخابات 92 ثابت می‌کنم چه کسی ولایی‌تر است

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی درباره دیدار چند روز قبل 15 نماینده مجلس با رئیس‌جمهور گفت: از قبل نقدهایی بر رفتار آقای احمدی‌نژاد داشتیم و در ماجرای یکشنبه مجلس این انتقادات بیشتر شد و پس از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مردم تبریز دیداری با رئیس‌جمهور داشتیم و تمامی دغدغه‌ها را صراحتا بیان کردیم.

موسوی‌نژاد عنوان کرد: در این دیدار به آقای احمدی‌نژاد گفتیم که شما را کنار رهبری می‌شناختیم و برای هیچ شخصی منهای رهبری ارزش قائل نیستیم.

وی ادامه داد: حمایت از اشخاص و افراد بر اساس ملاک و معیار و چارچوب‌های خاص و تبعیت افراد از ولایت انجام می‌شود و هر فردی که از ولایت فقیه تبعیت کند را حمایت می‌کنیم.

موسوی‌نژاد اذعان داشت: در بحث حمایت از آقای احمدی‌نژاد در آن دوره به تکلیف خود عمل کرده‌ایم و هیچگاه پشیمان نیستیم.

وی تصریح کرد: آقای احمدی‌نژاد در این دیدار صراحتا اعلام کردند که در انتخابات 92 ثابت خواهم کرد که چه کسی ولایی‌تر است و این حرف نمایندگان را تا حدودی دلگرم کرد.

موسوی‌نژاد گفت: جلسه مذکور جزئیات زیادی داشت و همه مطالب را بدون ملاحظه مطرح کردیم و بنا شد مسائل رسانه‌ای نشود و بیشتر از آنچه ذکر شده از جلسه قابل عرض نیست.