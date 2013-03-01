به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد پنجشنبه‌شب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات چندی پیش وی که واکنش سفارت روسیه و رئیس نیروگاه اتمی بوشهر را به دنبال داشت، بیان داشت: در ارتباط با مساله روسیه اشتباه عمل نکردیم و قرار شده وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی مبایعه‌نامه‌ها و گزارشاتی را به‌صورت ویژه به ما ارائه کنند و بنده نیز از طریق گزارشاتی که دارم مطالب را جمع‌بندی و پاسخ را ارائه خواهم کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از صنایع شهرستان دشتستان بازدید و مسائل و مشکلات ایشان را شناسایی و از مجاری استانی و وزارتخانه‌ای در دستور پیگیری قرار داده‌ایم.

وی افزود: در حوزه صنایع مرتبط با کشاورزی راهکارهایی اندیشیده‌ایم و برای رفع مشکلات در اختیار مسئولان ذی‌ربط قرار داده‌ایم.

اکثر صنایع مشکل سرمایه در گردش دارند

موسوی‌نژاد گفت: اکثر صنایع مشکل سرمایه در گردش دارند و مشکلات اقتصادی از مسائلی است که صنایع را تحت تاثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: دولت در بخش تولید بی‌توجهی داشته و باید در بحث هدفمندی یارانه‌ها بسته‌های حمایتی برای بخش تولید در نظر گرفته شود و در بودجه 92 این مساله را پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اظهارات اخیر کوچک‌زاده درباره خبرنگاران بیان داشت: آقای کوچک‌زاده مطلبی را مطرح کرده‌اند و باید خودشان در این ارتباط پاسخگو باشند؛ البته لفظی که ایشان درباره خبرنگاران به‌کار برده است، لفظ صحیحی نیست.

موسوی‌نژاد با بیان اینکه دلیل نمی‌شود به هر فردی از نظر فکری نزدیک باشم تمامی مواضعش را قبول داشته باشم، خاطرنشان کرد: تنها دیدگاهی که به‌صورت تام برای بنده قابل پذیرش است، فرامین مقام معظم رهبری است و لحظه‌ای از این فرامین عدول نخواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه در مجلس از خبرنگاران حمایت کرده‌ام، گفت: نباید فکر کنیم در قشر خبرنگاران و اهالی رسانه مشکلات خاص وجود ندارد، بلکه برخی خبرنگاران به‌دنبال التهاب‌آفرینی و آلوده‌ کردن فضای سیاسی هستند و برای این مساله برنامه‌ریزی می‌کنند که نباید اینگونه باشد.

کاملا موافق اجرای طرح نظارت بر نمایندگان هستم

موسوی‌نژاد اذعان داشت: کاملا موافق اجرای طرح نظارت بر نمایندگان هستم، چون به دلیل شرایط خاص شغلی نظارت کم‌تری بر نمایندگان وجود دارد.

وی افزود: طرح فعلی نظارت بر نمایندگان نواقصی دارد و در برخی جهات آن ضعف‌هایی وجود دارد که ساز و کارهای منطقی برای رفع آنها آماده شده و احتمالا بعد از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مطرح شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: روستاها در عرصه‌های کشاورزی و دامداری توانمندی‌های بالایی دارند که باید تقویت شود و این امر از مهاجرت روستانشینان به شهرها جلوگیری می‌کند.

موسوی‌نژاد اظهار داشت: انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وظایف جهاد کشاورزی از اقداماتی است که به‌منظور تقویت و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی صورت گرفته و سبب گسترش فعالیت‌های کشاورزی در روستاها می‌شود.

وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تا حدودی با روستانشینان بیگانه و الحاق بخشی از وظایف این وزارتخانه به وزارت جهاد کشاورزی که ارتباطی نزدیک با روستاییان دارد، تاثیر مهمی در توسعه زیرساخت‌های زندگی روستایی دارد.

موسوی‌نژاد در ارتباط با امنیت دشتستان اذعان داشت: درباره مساله امنیت شهرستان دشتستان در مجلس به وزرای دادگستری و کشور تذکری دادم که مورد انتقاد برخی از مسئولان واقع شد.

تامین امنیت نیازمند تلاش همگانی است/ همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند

وی با تاکید بر آنکه تامین امنیت نیازمند تلاش همگانی است، افزود: امنیت به یک دستگاه خاص برنمی‌گردد و دستگاه‌های مختلفی باید در این زمینه برنامه‌ریزی و تلاش داشته باشند که دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی تنها بخشی از زنجیره تامین امنیت را شامل می‌شوند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ایجاد مراکز فرهنگی یکی از راهکارهای موثر در بحث تامین امنیت است و در مراحل مختلف این امر را به مسئولان در سطوح و رده‌های مختلف متذکر شده‌ام.

موسوی‌نژاد عنوان کرد: اعتقاد دارم که مردم وضعیت کنونی امنیت دشتستان را قبول ندارند و وقتی تذکر می‌دهیم به این مفهوم است که تمامی دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند.

برخی اقدامات رسانه‌ها باعث احساس ناامنی میان مردم می‌شود

وی افزود: در بحث امنیت برخوردهای سیاسی اشتباه است و برخی از اقدامات رسانه‌ها در ایجاد احساس ناامنی میان مردم موثر است.

موسوی‌نژاد یادآور شد: اطلاعات موجود حاکی از آن است که در برخی شهرستان‌‌های استان میزان جرائم امنیتی بیشتر از دشتستان و هم‌رده دشتستان است، ولی جرائم آن شهرستان‌ها نمود آنچنانی ندارد.

وی ادامه داد: برخی از جرائمی که در شهرستان به‌وقوع می‌پیوندد، سبب جریحه‌دار شدن قلوب افراد می‌شود و نباید این حوادث را در صدر اخبار قرار دهیم.

موسوی‌نژاد گفت: توان بالای دشتستان در عرصه رسانه از عوامل موثر در اطلاع‌رسانی در خصوص حوادث و جرائمی است که در این شهرستان به وقوع می‌پیوندد، ولی باید به این مساله توجه داشته باشیم که این اقدامات باعث ایجاد احساس ناامنی میان مردم نشود.