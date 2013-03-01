به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی عصر پنجشنبه در یادواره شش شهید فرهنگی شهرستان دیر در دبستان شاهد شهید بهشتی ضمن اشاره به سخن امام خمینی (ره) که جنگ نعمت است اظهار داشت: امروز بعد از چند سال از پذیرش قطع‌نامه و پایان جنگ همچنان میراث دار جنگ هستیم .

وی اضافه کرد: کار امروز ما به مراتب در حوزه فرهنگی سخت‌تر است زیرا در برخی از شهرها زخمی‌ها و کشته‌های جنگ نرم را که مشاهده می کنیم با خود می‌گوییم ای کاش جنگ سختی در کار بود تا همه آماده شوند.

معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: در جنگ نظامی ما به کشته‌ها و زخمی‌های خود افتخار می کنیم اما کشته‌ها و زخمی‌های جنگ نرم دشمن برای خانواده‌ها مایه سرافکندگی می شود

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن گفت: امروز جنگ نرم به خانه‌های ما وارد شده و دشمن تهاجم خود را به تمام فضاهایی که در اختیار نظام اسلامی بوده آغاز کرده اما به فضل الهی با حضور معلمان و فرهنگیان عزیز که بارها عرض کرده‌ایم در این تهاجم فرهنگی اگر نقش معلم و آموزش و پرورش نبود می توانست این کشور را پا درآورد،تهاجم دشمن را کم اثر خواهیم کرد.

عبدالرسول صالحی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیز در ادامه به تبيين مقام شامخ شهدا بوي‍‍ژه شهداي فرهنگي پرداخت و افزود: شما دانش آموزان با حضور در محافل مذهبي و حضور در يادواره شهداي فرهنگي و دانش آموز، با خواندن درس و فراگيري علم، با ارج نهادن به مقام معلمان خود نشان داديد كه رهرو شهدا هستيد كه اگر درزمان جنگ حضور داشتيد قطعاً ميادين مبارزه و سنگرها را پر مي كرديد و امروز با این حضور دعای شهدا بدرقه راهتان است.

احمد فخرایی مدیر دبستان شاهد شهید بهشتی و دبیر یادواره ضمن گرامیداشت یاد شهدا به مناسبت های مختلف و تداوم یاد و خاطره آنان در اذهان نسل جدید در استحکام و تقویت باورها و ارزشهای ملی و مذهبی آنان بسیار تاثیر گذار دانست.

در این آیین از خانواده شهدای فرهنگی شهرستان دیر تجلیل به عمل آمد.

این یادواره با حضور معاونت پرورشی و فرهنگی استان بوشهر، خانواده معظم شهدا، مدیران و مسئولان شهرستان،اولیاء و دانش آموزان در دبستان شاهد شهید بهشتی دیر برگزار شد.