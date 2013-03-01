به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رویانیان که برای حضور در بیستمین دوره مسابقات فوتبال یادواره شهدای روستای زایرعباسی شهرستان دشتی به این روستا سفر کرده بود، پنجشنبه شب به منزل خانواده شهدای این روستا رفت و با خانواده‌های آنها دیدار و گفتگو کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران در دیدار با خانواده شهید شباب اظهار داشت: شهدا دارای ارزش و مقام بسیار بالایی هستند و حق بسیار بزرگی بر گردن همه ما دارند چرا که آرامش و امنیت امروز کشور را مدیون این شهدا هستیم.

وی حضور در این روستا و یادواره شهدای روستای زایر عباسی و همچنین دیدار با خانواده شهدای این روستا را افتخاری برای خود دانست و تصریح کرد: هر چند این روستا دارای وسعت کمی است ولی کار بسیار بزرگی در این روستا صورت گرفته است و از نظر ایثار و ارزش دارای بزرگی‌ زیادی است.

سردار رویانیان حضور در بین خانواده شهدا را افتخار دانست و تصریح کرد: شهدا جان خود را در راه این مملکت و برای حفظ و اعتلای اسلام فدا کردند و قدردانی از مقام شهدا یک وظیفه همگانی است.

بیستمین دوره مسابقات فوتبال یادواره شهدای روستای زایرعباسی در آئینی با حضور سردار رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران و مسئولان استان بوشهر و شهرستان دشتی و خیل عظیم مردم این شهرستان آغاز شد.