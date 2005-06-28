مروري بر آخرين فعاليتهاي سازمان ملل در پهنه جهاني درآستانه بررسي طرح اصلاحات

راد بارتون مشاور ويژه سابق گروه بررسي عراق و كارشناس راهبردي تسليحات جزيياتي از كمپ كراپر محل نگهداري صدام حسين دربغداد را فاش كرد و شرايط آن را كاملا غير انساني خواند. در ماه گذشته شوراي كنترل و مشاوره بين المللي عراق وابسته به سازمان ملل نيز اعلام كرد صندوق توسعه عراق داراي ايرادهايي در ثبت و ضبط اطلاعات درباره صادرات نفت است و بايد اين موضوع بررسي شود. همچنين سازمان ملل 22 خرداد بر حمايتش از پيش نويس كردن قانون اساسي عراق تاكيد و اعلام كرد دفتري در بغداد تاسيس مي كند. اشرف قاضي نماينده ويژه عنان درعراق اعلام كرد: سازمان ملل نقشي قانوني خواهد داشت و از مجلس ملي عراق براي تدوين قانون اساسي اين كشور حمايت مي كند. قاضي در همين راستا 25 خرداد با ابراهيم جعفري نخست وزير عراق ديدار كرد تا درباره روند تدوين قانون اساسي در اين كشور بحث و گفتگو نمايد. وي دراين ديدار درباره آمادگي هاي انجام شده از سوي سازمان ملل براي همياري با مقامات عراق درتدوين قانون اساسي سخن گفت. كوفي عنان 28 خرداد ازتوافق صورت گرفته ميان اعضاي كميته تدوين قانون اساسي دايمي عراق مبني برافزايش دايره عضويت در اين كميته و نمايندگي بيشتر براي عرب هاي سني استقبال كرد. جين آرنالت فرستاده ويزه سازمان ملل در افغانستان اقدامات آمريكايي در برخورد با زنداني ها در گوانتانامو را پس از انتشار گزارش نيويورك تايمز شديدا محكوم كرد. وي از كرزاي خواست در سفر خود به آمريكا در اين زمينه بحث و گفتگو كند . اما كرزاي نتوانست در ديدار خود نتيجه مناسبي كسب كند.

همچنين عنان دبيركل سازمان ملل بمب گذاري انتحاري 12 خرداد درمسجدي درشهر قندهار افغانستان را به شدت محكوم كرد. يكي ازسخنگويان سازمان ملل ازسوي كوفي عنان اعلام كرد: درچندين سال گذشته اين يكي ازكشنده ترين حملات برضد غير -نظامي ها در افغانستان بوده است.

وقايع صورت گرفته ميان سازمان ملل و سوريه و لبنان در ماه گذشته نيز به اين شرح است كه عنان در گزارشي مطبوعاتي اعلام كرد هيئت تحقيقاتي تاييد مي كند نيروهاي سوري كاملا از لبنان خارج شده اند وي گفت مكان هايي كه آمريكا مدعي است سوريه درلبنان حضور دارد نقاطي هستند كه مرز اين دو كشور خوب مشخص نشده است.

اما عنان 17 خرداد از تري رود لارسن مامور پيگيري قطعنامه 1559 خواست سريعا با بشار اسد رئيس جمهور سوريه ديدار كند. 21 خرداد دبيركل تاكيد كرد به رغم گزارش تيم تحقيق درباره عقب نشيني نظاميان سوري از لبنان گزارش هايي وجود دارد كه نشان مي دهد ممكن است برخي نيروهاي سوري همچنان درخاك لبنان حضورداشته باشند.عنان اظهارداشت لارسن به زودي با اسد رئيس جمهور سوريه ديدارخواهد كرد و نامه اي ازدبير كل را تقديم وي خواهد كرد. عنان همان روزتحت فشارهاي آمريكا تصميم گرفت تيم تحقيق اين سازمان را براي اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت كه خواستار عقب نشيني نظاميان سوري از اين كشور است، به لبنان اعزام كند. رود لارسن نماينده دبيركل سازمان ملل 22 خرداد با بشار اسد رئيس جمهور سوريه ديدار و پيرامون تحولات جاري با وي گفتگو كرد. دبيركل سازمان ملل تحت فشارهاي آمريكا تصميم گرفت تيم تحقيق اين سازمان را براي اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت كه خواستار عقب نشيني نظاميان سوري از اين كشور است، به لبنان اعزام كند.

دتلو مهليز رييس تيم بررسي ترور رفيق حريري درماه گذشته وارد لبنان شد وسازمان ملل اعلام كرد اين تيم شش ماه فرصت دارد نتايج بررسي خود را اعلام كند. مهليز 27 خرداد اعلام كرد: حريري بر اثر انفجار يك دستگاه كاميون بمب گذاري شده كشته شد. وي تاكيد كرد تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد .

همچنين انتخابات لبنان در ماه جاري برگزار شد و كوفي عنان دبير كل سازمان ملل از برگزاري دور اول انتخابات در لبنان تقدير كرد. وي در 31 خرداد نيز دربيانيه اي كه توسط سخنگوي اين سازمان منتشر شد، از برگزاري موفق انتخابات لبنان اظهار خرسندي كرد.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد درماه گذشته با محكوم كردن ترورسميرقصيرخبرنگار لبناني ،اين اقدام را براي استقلال سياسي لبنان خطرناك دانست.

دبيركل در 25 مي روز آفريقا از كشورهاي جهان خواست به كشورهاي آفريقايي كمك كنند و اعلام كرد سازمان ملل از اين كشورها براي دستيابي به آزادي هاي بيشتر حمايت مي كند.

جك ديوف رييس سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل نيز اعلام كرد: بخشش بدهي هاي آفريقا كه از سوي كشورهاي بزرگ و ثروتمند پيشنهاد شده است، براي توسعه اقتصادي در اين قاره فقير ضروري است.



نماينده جديد كميسارياي عالي پناهندگان در ايران بمناسبت روز جهاني پناهنده درجمع خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام كرد ايران پذيراي تعداد زيادي پناهنده است و در پذيرايي از آنان رتبه اي مورد تقدير دارد. آنتونيو مانوئل داوليويرا نخست وزير سابق پرتغال در ماه گذشته از سوي دبير كل سازمان ملل بعنوان رييس جديد كميسارياي عالي پناهندگان برگزيده شد.وي 25 خرداد رسما دراين كميساريا شروع به كار كرد. سياست انگليس مبني بر اجبار جويندگان تاييد نشده پناهندگي در اين كشور براي بازگشت به كشورهاي جنگ زده شان 22 خرداد مورد حمله بي سابقه اي از سوي كريستين ماهر معاون نمايندگي دفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل قرار گرفت.

همچنين كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 25 خرداد اعلام كرد در نظر دارد

نماينده جديد كميسارياي عالي پناهندگان در ايران بمناسبت روز جهاني پناهنده درجمع خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام كرد ايران پذيراي تعداد زيادي پناهنده است و در پذيرايي از آنان رتبه اي مورد تقدير دارد.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني پناهنده 20 ژوئن 2005 (30 خرداد 1384) اعلام كرد: امروزه كاركنان كميسارياي امور پناهندگان ملل متحد به 17 ميليون پناهنده در 115 كشور جهان كمك مي نمايد و از كشورهاي ثروتمند خواست به پناهندگان پذيرش دهند.

عنان به مناسبت 29 مي از نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل تقدير كرد و گفت هند و پاكستان و بنگلادش يك سوم نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل را تشكيل مي دهند

اما شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه اي كه 10 خرداد برگزار شد، خواهان رسيدگي به وضع نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل از سوي دبير كل و كشورهاي عضو شد. هند و پاكستان و بنگلادش يك سوم نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل را تشكيل مي دهند



فرانسه درماه گذشته رياست دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل را برعهده گرفت.

23 خرداد نيز يان ايلياسن سفير سوئد در سازمان ملل به عنوان رئيس مجمع عمومي 191 عضوي سازمان ملل برگزيده شد.

همچنين 24 خرداد در انتخابي كه به نظر مي رسيد با اعمال نفوذ مستقيم آمريكا صورت گرفت، دان گيلرمان سفير اسراييل درسازمان ملل به عنوان معاون مجمع عمومي سازمان ملل در ماه سپتامبر كه قرار است اصلاحات اين سازمان را بررسي كند، انتخاب شد.

ديگر وقايع سازمان ملل در ماه گذشته حاكي از آن است كه سازمان ملل در خرداد ماه اعلام كرد ژوزف استفانيد يكي از منابع رسمي نيمه ارشد سازمان ملل كه فعاليت هاي غير قانوني وي توسط منابع رده بالاتر تاييد شده است، از سوي گروه بررسي برنامه نفت در برابر غذا متهم به دخالت در رسوايي اجراي اين برنامه و ارتباط با يك شركت انگليسي شده است. كوفي عنان وي را كه در ايجاد اين رسوايي نقش داشته، بركنار كرد.

استفان دوجاريك سخنگوي سازمان ملل 12 خرداد اعلام كرد اين سازمان تصميم گرفته است اقدامات تنبيهي بر ضد بنون سوان ( Benon Sevan) رييس سابق برنامه نفت در برابر غذا را فعلا متوقف نمايد تا نتيجه بررسي هاي پل والكر رييس تيم مستقل اين برنامه كاملا مشخص شود.

بنون سوان كه اهل قبرس است، ازاكتبر 1997 تا انتهاي اجراي برنامه نفت در برابر غذا يعني در سال 2003 رييس اجرايي اين برنامه بوده است.

اما 24 خرداد با پيدا شدن يادداشت شخصي يكي از شركت كنندگان در رسوايي برنامه نفت در برابر غذا، احتمال مشاركت داشتن كوفي عنان در رسوايي برنامه نفت دربرابرغذا بارديگر قوت گرفت. 26 خرداد فرداكهارد سخنگوي سازمان ملل متحد ضمن رد ارتباط كوفي عنان با رسوايي برنامه نفت در برابرغذا دربيانيه اي كه به همين مناسبت صادر كرد، گفت: سازمان ملل و شخص دبيركل توجه دقيقي به روابط با افراد مختلف دارد. همان روز مايكل ويلسون هم كه از سوي گروه بررسي برنامه نفت در برابر غذا به دليل رابطه با كوفي عنان و مشاركت در رسوايي اين قطع نام متهم شناخته شد، خود و دبير كل را از هرگونه مشاركت در اين رسوايي مبري دانست.

رئيس مجمع عمومي سازمان ملل 14 خرداد اولين پيش نويس اصلاحات سازمان ملل را ارائه كرد .22 خرداد قرارشد پيشنهادات مربوط به اشكال مختلف توسعه شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه انتهاي ماه ژوئن مورد بررسي قرار مي گيرد. پيشنهاد چهار كشور هند و ژاپن و برزيل و آلمان موسوم به گروه چهار درباره توسعه شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه انتهاي ماه جاري ميلادي در ميان اعضاي سازمان ملل به راي گذاشته خواهد شد.

مجمع عمومي سازمان ملل 17 خرداد اعلام كرد: جايگزيني كميسيون حقوق بشر سازمان ملل با شوراي حقوق بشرگامي بلند به سوي حفاظت از حقوق بشر در تمامي جهان خواهد بود. جان پينگ ريس مجمع عمومي سازمان ملل پيش نويسي را به اعضاي اين مجمع ارائه كرد كه طبق آن اعضاي سازمان ملل بايد در مجمع عمومي ماه سپتامبر (شهريور) ايجاد شوراي حقوق بشر را مورد حمايت قرار دهند.

كميسون حقوق بشر سازمان ملل 18 خرداد هم ازبكستان را به نقض حقوق بشر محكوم كرد.ديده بان حقوق بشرسازمان ملل درگزارشي كه از نيويورك منتشر كرد، با اشاره به ناآرامي هاي ماه گذشته در ازبكستان، اين كشور را به نقض حقوق بشر و ناديده گرفتن خواسته مردم محكوم كرد.

ديده بان حقوق بشر سازمان ملل همچنيني در يك گزارش دولت بنگلادش را بدليل نقض گسترده حقوق مسلمانان محكوم كرد.

سازمان ملل متحد در ماه گذشته گروه جهاد اسلامي آسياي ميانه را به دليل ارتباط با گروه تروريستي القاعده ، تحريم كرد. كميته مسئول تحريم هاي ضدتروريستي بر ضد القاعده و طالبان كه زير نظر شوراي امنيت سازمان ملل فعاليت مي كند، همچنين خاطرنشان كرد: گروه جهاد اسلامي آسياي ميانه از تاريخ 1 ژوئن (11 خرداد) در فهرست گروههاي تحريم شده قرار گرفته است.

در پي طرح لايحه اي مبني بر نصف شدن پرداخت هاي آمريكا به سازمان ملل، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل 20 خرداد اعلام اميدواري كرد قانونگذاران آمريكايي لايحه مبني بر قطع پرداخت ديونات آمريكا به سازمان ملل را تصويب نكنند. عنان در مقرسازمان ملل درجمع خبرنگاران گفت: من اميدوارم چنين اتفاقي روي ندهد.زيرا تصويب چنين قانون تاثيربسيارمنفي برسازمان ملل خواهد داشت و پيام مثبتي نخواهد بود. كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد 28 خرداد نيز آن را تصميمي ناميد كه نتايج نشست سپتامبر مجمع عمومي را به خطر خواهد انداخت.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل از مجلس نمايندگان آمريكا به دليل تصويب قطع نامه اي كه در آن از سازمان ملل خواسته بود نسبت به مبارزه با يهودي ستيزي محتاط تر باشد، استقبال كرد. آمريكايي ها در اين قطعنامه همچنين از سازمان ملل خواسته است تا با تبعيض نژادي بر ضد رژيم صهيونيستي مبارزه كند

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد 24 خرداد با محكوم كردن بمب گذاري ها در ايران - كه از سوي برخي عوامل اخلال گر پيش از انتخابات صورت گرفت- گفت هدف قرار دادن غيرنظاميان توجيه ناپذير است . فرد اكهارد سخنگوي دبير كل سازمان ملل متحد در بيانيه اي با اعلام اين خبر افزود: دبير كل سازمان ملل بارها گفته كه هيچ مساله اي نمي تواند توسل به خشونت و تعرض بي هدف و كوركورانه عليه شهروندان بي گناه را توجيه كند.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در پيامي خطاب به سمينار بين المللي رسانه ها درباره صلح درخاورميانه كه روز دوشنبه 25 خرداد درشهرقاهره مصرافتتاح شد، رسانه را تشويق كرد تا ازخيال پردازي و تبليغات تنفر آميز درباره روند صلح در خاورميانه در اين برهه شكننده پرهيز نمايند.