به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن طریقت منفرد عصر پنج شنبه با حضور در محل شهادت شهید دکتر محمد علی رهنمون در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من صلاحیت این را ندارم که بخواهم در خصوص رشادتهای شهدای بزرگوار در این مشهد شهیدان صحبت کنم اما وضعیت امداد و کمک رسانی در دفاع مقدس با تمام خدمات و اقدامات مشابه در جنگهای دیگر متفاوت بود.

طریقت منفرد افزود: وظیفه امداد گران در تمام جنگهای دیگر، انتقال سریع مجروحان و آسیب دیدگان به نزدیک ترین بیمارستان منطقه جنگی بود اما در دفاع مقدس ما توانستیم با آوردن بیمارستانهای صحرایی به مناطق جنگی، تلفات رزمندگان ایران را کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی در هر زمان که به اساتید جامعه پزشکی نیاز پیدا می شد این افراد بزرگوارانه با تنها یک تماس تلفنی در سریع ترین زمان ممکن خود را به منطقه یا بیمارستان صحرایی می رسانند و این عمل خیرخواهانه در هیچ جای دنیا سابقه نداشت و دیگر تکرار نخواهد نشد.

سرپرست وزارت بهداشت عنوان کرد: جاممه پزشکی در تمام مدت جنگ تحمیلی خدماتی را ارائه دادند که در محضر الهی از ارزش و ثواب بالایی برخوردار است.

مراسم بزرگداشت شهید دکتر محمد علی رهنمون درکیلومتر 25 مسیر اهواز-خرمشهر بیمارستان صحرایی خاتم انبیاء، در محل شهادتش با حضور دکتر محمد حسن طریقت منفرد سرپرست وزارت بهداشت، سردار سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و همچنین جمعی از اساتید دانشگاه و جراحان برگزار شد.



