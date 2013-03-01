به گزارش خبرگزاری مهر، بایل ژانگ از دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور این ابزار جادویی را در کنفرانس TED2013 در لانگ بیچ کالیفرنیا عرضه کرده است.

اگرچه این گجت، شنل خوانده می شود اما در واقع یک جعبه متشکل از دو تکه کلسیت است. این کربنات معدنی طبیعی می تواند نور را منحرف، سایه اطراف اشیا را مهار و تصویر را یکی کند.

اما این پوشش در بقیه اصول مانند آن چیزی است که جادوگر فیلم هری پاتر به تن دارد.

شنل به کار رفته در داستان و فیلم هری پاتر نوعی پوشش نامرئی کننده است که کاربر را از دید دیگران کاملا مخفی می کند و گذشت زمان یا جادو آن را از بین نمی برد.

ژانگ می گوید اختراع او بیش از آنکه یک پیشرفت جدی تلقی شود، وسیله ای برای سرگرمی است.

وی تصویری از این گجت را بر روی شبکه های اجتماعی منتشر کرده است که توانایی دستگاه را در پنهان سازی اشیا نشان می دهد.