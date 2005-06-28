بوش و منطق كابوي ها

اين اظهارات كه بيشترشبيه به منطق قلدرمآبانه كابويهاي آمريكا است نوعي دخالت درامور داخلي كشورهاي مستقل وآزاد جهان تلقي مي شود.



مردم ايران كه به اعتراف صاحب نظران سياسي و روزنامه نگاران منصف جهان دموكرات ترين انتخابات را برگزار نمود در فضائي آزاد و به دور از اعمال فشار رئيس جمهوري مورد نظر خود را انتخاب كرد.



درتجزيه وتحليل انتخابات رياست جمهوري ايران مي توان به اين نتيجه رسيد كه اين انتخابات دو پيام داخلي وخارجي به همراه داشت. دربعد داخلي ملت ايران خواهان رئيس جمهوري عملگراي است كه بتواند به شعارهاي انتخاباتي خود جامه عمل بپوشاند هستند.



اكنون ملت ايران مايل است تا شاهد تشكيل كابينه اي باشد كه بتواند يك فضاي سالم اقتصادي به دوراز شعارهاي غيرعملي ايجاد كند تا اقشار محروم جامعه بتوانند به يك زندگي سالم ونسبتا مرفه دست يابند.



دربعد خارجي نيز برغم اينكه درطول 8 سال گذشته رئيس جمهوري كشورمان شعار گفتگوي تمدنها را مطرح ساخت اما متاسفانه آمريكا وغرب واكنش منطقي ومثبتي نسبت به اين شعارازخود نشان ندادند.



مفهوم اين امراين است كه آمريكا وغرب نگاه آمرانه اي به كشورهاي مستقل شرق دارند وحاضر نيستند تا پيام هاي صلح ديگران را كه دولت سابق ايران مطرح ساخت بشنوند.



ازسال 1988و پس از پايان جنگ تحميلي وعليرغم كمك هاي آمريكا وغرب به رژيم صدام در طول جنگ تحميلي، ملت ايران 16 سال شاهد حضور دولت هاي معتدل بوده است.



با اين كه غرب و آمريكا مي بايستي به خاطر كمك هاي وسيع نظامي و تسليحاتي به رژيم صدام به ملت ايران غرامت پرداخت مي كردند اما مردم ايران به سادگي از حق مسلم خود براي تحت تعقيب قرار دادن شركت هاي غربي وآمريكايي كه تسليحات شيميائي در اختيار رژيم سابق عراق قرار داده اند ، گذشت.



در مقابل مردم ايران انتظار داشتند تا آمريكا وغرب سيگنال هاي سياسي دولت هاي سابق ايران را براي ايجاد يك رابطه معقول ومنطقي با دنيا دريافت كنند اما رويكرد هژموني ونگاه تحقيرآميزغرب به ملتهاي مستقل جهان موجب شد تا غربي ها حسن نيت ايران را براي بر قراري رابطه با غرب را نوعي ضعف از سوي دولت ايران تلقي كنند.



با اين كه ملت ايران داراي سابقه تمدن5 هزارساله است و اين ملت براي رسيدن به دموكراسي واقعي هزينه هاي سنگيني پرداخت كرده است اما آمريكا وغرب هرگزمايل نبودند تا مبارزات ملت ايران را براي دست يابي به دموكراسي، مورد توجه قرار دهند.



به دليل وجود اين تلقي غلط درميان آمريكا وغرب كه ملتها بايد دموكراسي را از آن ها بياموزند، هرگونه حركت ملي وآزادي خواهانه ساير كشورها را براي بر قراري دموكراسي ناقص مي داند.



بنابراين پيام اخيرملت ايران درانتخابات اين است كه اين ملت راه خود را براساس معيارهاي ملي خود ادامه خواهد داد وتوجهي به اظهارنظرهاي دولتمردان امريكا وغرب ندارد.



ازطرفي ديگرملت ايران اكنون سوال مي كند كه آيا دولت هاي سابق ايران كه گامهاي عملي براي برقراري رابطه معقول با جهان غرب بر داشت چه امتيازي عايد ملت ايران ساختند؟.



درهرحال جرج بوش مي بايستي واقع بينانه منطق كابوي ها را كنار بگذارد و راي ملتها را محترم بشمارد، هرچند نتيجه اين انتخاب ممكن است موافق سليقه ديگران بويژه آمريكا نباشد.



ملت ايران به خوبي خير وصلاح خود را درك مي كند و راه خود را بدون توجه به قضاوتهاي بوش وكونداليزا رايس و دونالد رامسفلد ادامه مي دهد زيرا اين ملت با انقلاب خود بزرگترين درس آزادي و استقلال ودموكراسي را به جهانيان ياد داد.

