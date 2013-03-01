به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد در حاشیه جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات این جلسه افزود: گزارش مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص یکی از دستاوردهای این مرکز یکی از موضوعات مطرح در این جلسه بود.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تولید پوشش‌های پلیمری برای مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله را عنوان این طرح ذکر کرد و اظهار داشت: از آنجایی که بخش اعظمی از ساختمان‌های موجود در کشور آجری هستند و در برابر زلزله ضربه پذیرند نمی‌توان آنها را خراب و نوسازی کرد از این رو نیاز است تا با استفاده از روش‌های آسان و کم هزینه این سازه‌ها را مقاوم کرد.

وی ادامه داد: در این راستا مرکز تحقیقات مسکن پوشش‌های پلیمری را عرضه کردند که می تواند ساختمان را در برابر زلزله مقاوم کند و هزینه‌های آن یک دهم شیوه‌های مرسوم است که در حال حاضر در دنیا برای مقاوم سازی از آن استفاده می‌شود.

مهدی نژاد ابراز امیدواری کرد که با هدایت وزارت مسکن و شهرسازی این طرح توسعه یابد و یادآور شد: در این جلسه اعضای شورای عتف از مرکز تحقیقات مسکن درخواست کردند که در بخش مدیریت تحقیقات راه و شهرسازی با قدرت ظاهر شود و بر اساس شرح وظایف خود نیازهای کشور را در این زمینه شناسایی و اولویت بندی کند ضمن آنکه پل اتباطی میان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و بخش‌های کاربردی در حوزه مقاوم سازی باشد.

ارائه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی

وی گزارش عملکرد اعتبارات را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و یادآور شد: گزارش عملکرد برابر ماده یک بند "م" ماده 224 قانون برنامه پنجم است که لازم است گزارش سالانه عملکرد را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر اینکه این گزارش آماده ارائه به مجلس است، خاطر نشان کرد: نسخه‌ای از این گزارش تهیه و در این جلسه به اعضای شورای عتف ارائه شد تا در صورتی که اطلاعاتی از آنها در این سند درج شده و دارای نقایص و اشکالاتی در آن است، رفع کنند.

مهدی نژاد با اشاره به زمان ارسال این گزارش به مجلس، گفت: این گزارش در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد.

وی در ادامه به وضعیت اعتبارات اختصاص داده شده از سوی دستگاه‌ها برای بخش پژوهش، پرداخت و اضافه کرد: در برنامه سال 90 اعتبارات پژوهشی از سایر دستگاه‌ها مبلغی بالغ بر 4 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که یک میلیارد تومان آن به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می‌یافت ولی عملا این امر اتفاق نیفتاد.

وی با تاکید بر اینکه بر اینکه تنها 50 درصد این اعتبارات از این محل تامین شده است، افزود: تنها نیمی از این اعتبارات تامین شده که هرگز به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز نشده و صرف امور دیگر شده است.

بررسی آخرین وضعیت یکی از طرح‌های کلان

مهدی نژاد، با اشاره به موضوع دیگر مطرح شده در جلسه شورای عتف، گفت: گزارش از پیشرفت طرح کلان ملی شبکه ملی هوشمند برق ایران از دیگر موضوعات جلسه بود.

وی با اشاره به جزئیات این طرح، توضیح داد: در این طرح طراحی جامعی در خصوص تولید، توزیع، مصرف، ایمنی، پایداری و ایمنی برق خواهد شد تا از هدر رفت برق در شبکه جلوگیری کند ضمن آنکه سیستم توزیع دارای پایداری باشد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این طرح با محوریت دانشگاه شهید عباسپور و با کاربری وزارت نیرو و با همکاری دانشگاه‌های فردوسی مشهد و صنعتی امیرکبیر تعریف و در دست اجرا است.

وی زمان اجرای این طرح را 5 ساله ذکر کرد و افزود: برابر گزارشی که در این جلسه مطرح شد تیم‌های همکاری در این پروژه مشخص شده و از سال آینده وارد اجرای این طرح خواهند داشت.