به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش این سازمان که به مناسب روز بین المللی مراقبت از گوش (سوم مارس/ سیزدهم اسفند) تهیه شده، آمده است: در سنین بالای 65 سال در سراسر جهان از هر سه نفر، یک نفر و یا در مجموع 165 میلیون نفر دچار کاهش شنوایی هستند. 32 میلیون نفر بقیه را کودکان زیر 15 سال تشکیل می دهند.

شلی چادا از بخش پیشگیری از نابینایی و ناشنوایی سازمان بهداشت جهانی گفت: حدود نیمی از تمامی موارد کاهش شنوایی به راحتی قابل پیشگیری اند؛ این در حالی است که موارد بسیار دیگر با تشخیص زودهنگام و مداخله های مناسب مانند کاشت وسایل کمک شنوایی با استفاده از جراحی قابل درمان هستند.

با این حال وی هشدار داد تولید کنونی وسایل کمک شنوایی(سمعک) به کمتر از 10 درصد نیاز جهانی پاسخ می دهد.

وی افزود: در کشورهای در حال توسعه ممکن است از هر چهل نفر نیازمند به سمعک، کمتر از یک نفر به این وسیله دسترسی داشته باشد.

سازمان بهداشت جهانی کشورها را ترغیب کرده است تا برنامه هایی را برای پیشگیری از کاهش شنوایی از جمله واسیناسیون کودکان در برابر بیماری های عفونی مانند سرخک مننژیت و اورویون، در سیستم های اولیه مراقبت از سلامت خود بگنجانند.

همچنین این سازمان جهانی اقداماتی مانند غربالگری و درمان سیفیلیس در زنان باردار و ارزیابی و مدیریت اولیه کاهش شنوایی در نوزادان را توصیه کرده است.