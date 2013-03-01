به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی با توجه به تمايل در استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانایی‌های يكديگر، تفاهم‌نامه همکاری را به امضا رساندند.



ایجاد و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت و سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني كشور با استفاده از منابع موجود دو طرف اعم از نیروی انسانی، فنی و بانک‌های اطلاعاتی از اهداف اين تفاهم‌نامه عنوان شده است.



موضوعات این تفاهم‌نامه شامل همكاری‌های علمي،‌ پ‍ژوهشی و آموزشی، آزمايشگاهي (خدمات آناليز) مطالعات زمين‌شناسي، ‌ژئوشيمی، ژئوفيزيک، ‌اكتشاف، دور سنجي و سيستم اطلاعات جغرافيايي، جذب طرح تحقيقاتي از سازمان‌های اجرايی و تدوين طرح مشترک با استفاده از امكانات دو طرف، بهره‌مند شدن دو طرف از امكانات مشترک يكديگر از قبيل توان فكری، ‌تجربی،‌ پژوهشی، آزمايشگاهی،‌ كارگاهی،‌كتابخانه‌ای، ارتباطات بين‌المللي،‌ استفاده از توانمندی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دو طرف در شناخت و اكتشاف مواد هيدروكربوری و بررسي‌های علوم‌زمين در مناطق عملياتي و حوزه‌های نفتي می‌شود.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه دو طرف متعهد شدند به منظور پيگيری و اجرای مفاد اين تفاهم‌نامه، نمايندگان تام‌الاختيار خود را ظرف مدت يک هفته از تاريخ امضای اين تفاهم‌نامه به‌طور كتبي معرفي و همچنين جلسات رسمي با حضور كارشناسان دو طرف در موضوعات تخصصي مورد علاقه دو طرف برگزار کنند.



