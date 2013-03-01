حجت الاسلام غلامحسین اژه ای در حاشیه سفر مسئولان عالی قضایی به گلستان پاسخ به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در خصوص بازگشت خاوری به کشور اقدامات زیادی انجام شده و این فرد هم اکنون در لیست پلیس بین الملل است.

وی تصریح کرد: کشورهایی که مدعی مبارزه با فساد هستند وی را به کشور تحویل دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اختلاس گرگان گفت: از جزئیات این پرونده اطلاع دقیقی ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، سفر مسئولان عالی قضایی کشور به گلستان از روز چهارشنبه آغاز شد و شامگاه پنجشنبه پایان یافت.

در این سفر که به ریاست قوه قضاییه انجام شد، حجت الاسلام صدیقی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ،حجت الاسلام والمسلمین واعظی مشاور رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام صدرحسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه ، حجت الاسلام احمدی میانجی رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف ، حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی آیت الله لاریجانی را همراهی می کردند.