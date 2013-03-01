به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 84 جودوکار مدعی حضور در اردوی تیم ملی در حضور اعضای کادر فنی تیم ملی و آرش میراسماعیلی مدیر تیم های ملی برگزار شد که در پایان نفرات اول و دوم هر وزن به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند. البته شایان نصیرپور که پیش از این در وزن 100- کیلوگرم مبارزه می‌کرد و عضو تیم ملی جوانان بود، در این دوره در وزن 100+ کیلوکرم وزن کشی کرد و به روی تاتامی رفت که با کسب عنوان سوم دست يافت.

تیم ملی جودو جوانان سال آینده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام و قهرمانی جهان به میزبانی اسلوونی را در پیش دارد که نفرات برتر این مسابقات آماده حضور در این مسابقات خواهند شد. ضمن اینکه 16 نفر برتر از 16 اسفندماه در اردوی مشترک بین‌المللی تهران تمرینات خود را پیگیری می‌کند.

نفرات برتر اوزان مختلف عبارتند از:

وزن 55- کیلوگرم: 1- محمد سرایلو، 2- سجاد سرایلو

وزن 60- کیلوگرم:1 -مسعود فکری، 2- آرش قربانی

وزن 66- کیلوگرم:1 - آرش آقایی، 2- مهدی دلیریان

وزن 73- کیلوگرم: 1- امید تیزتک، 2- سیدمهرداد زمانی

وزن 81- کیلوگرم:1 - حسین خدامرادی، 2- مهدی سیدآبادی

وزن 90- کیلوگرم:1 -حمید رضا فتوتی، 2- علی عبداللعلی‌زاده

وزن 100- کیلوگرم: 1- پویا عنیالی، 2- احمد صدیقی

وزن 100+ کیلوگرم: 1- فرشاد پیری‌پور، 2- ابراهیم قجر