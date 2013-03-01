به گزارش خبرنگار مهر، شعبان شاکری شامگاه پنجشنبه در جشنواره تجلیل و تقدیر از خیران مدرسه ساز و مدرسه یار ناحیه دو ساری در باشگاه فرهنگیان ساری، اظهار داشت: 20 مدرسه شهری این ناحیه نیز توسط خیران مدرسه ساز احداث شده است.

وی افزود: عموم مدارس روستایی ناحیه دو ساری با مشارکت خیران احداث و نوسازی شده است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری بیان داشت: هم اکنون نام 65 خیر مدرسه ساز ناحیه دو ساری با مشارکت خیران ساخته شده است.

شاکری گفت: از آنجایی که با مشارکت اکثریت اولیا دانش آموزان، طرح مدرسه یار در ناحیه دو ساری با موفقیت انجام شده در زمینه هوشمند سازی مدارس گامهایی صورت گرفته است.

وی با یادآوری فعالیت های خیرخواهانه زنده یاد عبدالحمید داراب در امر مدرسه سازی، افزود: این خیر بزرگوار بیش از 60 هزار متر مربع زمین به آموزش و پرورش اهدا کرده است.

شاکری از ترنم گلیم فروش به عنوان کم سن ترین خیر مدرسه ساز کشور یاد کر و گفت: این نیکوکار مدرسه ساز عضو مجمع خیران مدرسه ساز ناحیه دو ساری است.

وی بیان داشت: هم اکنون طرح های مدرسه سازی بسیاری با مشارکت خیران و آموزش و پرورش در حال احداث بوده که آینده دانش آموزان را تضمین خواهد کرد.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، از خیران مدرسه ساز و مدرسه یار ناحیه دو ساری تجلیل شد.