به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی پنج شنبه شب در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع که در محل هتل پارس مشهد برگزار شد اظهار کرد: در قانون کشورمان جایگاه وکالت جایگاه بسیار ارزشمندی است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: در اصل 35 قانون اساسی حق برخورداری از وکیل مدافع به رسمیت شناخته شده و برای همه شهروندان و طرفین دعوا در همه دادگاه ها حق انتخاب وکیل مدافع دیده شده است.

حجت الاسلام شریعتی بیان کرد: گسترش امر وکالت در سه دهه گذشته از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای پاسداشت و تحکیم نهاد مقدس وکالت است.

وی تصریح کرد: ترفیع جایگاه وکالت نیازمند آسیب شناسی است که این آسیب شناسی را می توان از دو بعد مورد توجه قرار داد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: یکی آسیب شناسی بیرونی است و دوم آسیب شناسی درونی که هر دوی این دو باید توسط وکلاء مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام شریعتی اظهار کرد: در آسیب شناسی بیرونی باید نگاه افکار عمومی را نسبت به وکالت تغیر داد و این به دلیل این است که برخی از افرادی که به وکلا مراجعه می کنند نگاه درستی به امر وکالت ندارند.

وی افزود: نکته دیگری که نیازمند تغییر است نوع نگاه برخی قضات به وکلا و امر وکالت است که این دسته از قضات باید وکلا را یار و یاور خودشان بدانند نه به عنوان فردی که قصد انحراف در امر قضاوت را دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: نکته دیگری که می توان جزء آسیب شناسی بیرونی امر وکالت به آن اشاره کرد، نگاه مسئولان سه قوه کشور به جایگاه وکالت در کشور است.

حجت الاسلام شریعتی افزود: تقویت فرهنگ رجوع به وکیل، تقویت نهادهای وکالت و همچنین توجه به ابعاد نظارت نهادهای حاکمیتی بر وکلا از جمله کار های است که برای تقویت جایگاه ارزشمند وکالت باید مورد توجه واقع شود.

وی اظهار کرد: در بعد آسیب شناسی درونی مسئله ای که می تواند مورد توجه قرار بگیرد این است که حق جویی فدای مصلحت اندیشی نشود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: مسئله دیگری که در بعد آسیب شناسی درونی می توان بیان کرد عدم اطاله دادرسی یا تلاش در انحراف موضوع به نفع موکل از جانب وکیل است.

حجت الاسلام شریعتی گفت: هدف از وکالت و قضاوت یکی است و آن هدف چیزی نیست غیر از تلاش برای اجرای عدالت و رساندن حق به حق دار و این یعنی اینکه خداوند از همه ما راضی است.