تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یازدهم اسفندماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و بیستم و نهم فوریه سال 2013 میلادی.
- روز دوم از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* پیکان تهران - راهآهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه پیکانشهر تهران
* فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز
* ذوبآهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان
* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه تختی بندرانزلی
- مرحله چهارم و پايانی دهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای كشور - جام خليج فارس- امروز در استخر ورزشگاه آزادی تهران پیگیری میشود.
- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای ختافه و رئال زاراگوزا آغاز میشود.
- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای ناپولی و یوونتوس آغاز میشود.
- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدار تیمهای اینتراخت فرانکفورت و بورسیا مونشن گلادباخ آغاز میشود.
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