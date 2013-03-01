تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یازدهم اسفندماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم ربیع الثانی سال 1434 هجری قمری و بیستم و نهم فوریه سال 2013 میلادی.

- روز دوم از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* پیکان تهران - راه‌‎آهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه پیکانشهر تهران

* فجرسپاسی شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* ذوب‌آهن اصفهان - داماش گیلان، ساعت 16، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی آبادان

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه تختی بندرانزلی

- مرحله چهارم و پايانی دهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های كشور - جام خليج فارس- امروز در استخر ورزشگاه آزادی تهران پیگیری می‌شود.



- هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های ختافه و رئال زاراگوزا آغاز می‌شود.

- هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های ناپولی و یوونتوس آغاز می‌شود.

- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های اینتراخت فرانکفورت و بورسیا مونشن گلادباخ آغاز می‌شود.