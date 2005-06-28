نبيه بري براي چهارمين دوره به رياست مجلس لبنان برگزيده شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در اولين جلسه پارلمان جديد لبنان كه با حضور تمام 128نماينده آن برگار شد، 90 نماينده به رياست نبيه بري راي دادند و 37 نماينده ديگر برگه سفيد انداختند .



اين براي چهارمين بار پياپي است كه نبيه بري به رياست مجلس لبنان براي مدت چهار سال انتخاب مي شود.



بري در سخناني پس از انتخابش تعهد داد براي آزاد كردن سمير جعجع(فرمانده سابق نيروهاي فالانژيست كه از 11 سال پيش در زندان به سر مي برد) با تعديل قانون عفو ( از جنايات جنگي) را در اولين جلسه قانونگذاري تلاش كند .



وي تاكيد كرد مجلس جديد عنوان اقامه دعوا را در جنايت ترور رفيق حريري و باسل فليحان اتخاذ خواهد كرد.



نبيه بري بار ديگر بر حمايت از مقاومت بر ضد اسرائيل كه حزب الله لبنان آن را رهبري مي كند، تعهد داد .



بري تاكيد كرد : خط و شيوه مقاومت از اين نگاه كه قدرت لبنان در وحدت ومقاومت آن نهفته است، تا زماني كه اسرائيل همچنان بخشي ازخاك سرزمين ما را در اشغال دارد و همچنان حاكميت ما را نقض مي كند و بر ادبيات طمع كارانه خود بر آب هاي لبنان تاكيد مي كند، ادامه خواهد يافت.



بري همچنين بر تعهد و پايبندي خود به تلاش براي اجراي اصلاحات و مبارزه با فساد تاكيد كرد.



فراكسيون هاي سعد الحريري ، وليد جنبلاط و ائتلاف حزب الله و جنبش امل و ديگر احزاب هم پيمان از نامزدي نبيه بري براي رياست برمجلس جديد حمايت كردند درحالي كه اكثريت مسيحيان ودرراس آن ميشل عون و الياس سكاف(21 كرسي ) و نمايندگان ليست قرنه شهوان ازجمله نيروهاي فالانژيست با 14 كرسي و الياس عطا الله و يك نماينده مستقل ديگربرگه سفيد انداختند.



نبيه بري براي اولين در سال 1992 به رياست پارلمان لبنان انتخاب شد واز آن زمان تاكنون در سه دوره پياپي رياست آن تداوم يافت وامروز نيز براي چهارمين بار پياپي اين مسئوليت را برعهده گرفت.



ادمون نعيم 82 ساله رئيس سني مجلس جديد در كلماتي بر ضرورت تسريع در آزادي سمير جعجع و ضرورت تدوين قانون عادلانه جديد براي انتخابات تاكيد كرد.



در اين جلسه فريد مكاري از جريان المستقبل به رياست سعد حريري با 99 راي به عنوان معاون نبيه بري انتخاب شد.

