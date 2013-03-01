فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گشت های نظارتی تعزیرات حکومتی با هدف کنترل قیمت اجناس در سطح استان فعالیت دارند.

وی افزود: به منظور کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار گشت های نظامی و بازرسی تشدید می شود.

وی از مردم خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گرانفروشی واحتکار موارد را به شماره تلفن 124 اعلام کنند.

وی درادامه بیان داشت: نیروهای سازمان صنعت، معدن وتجارت و بازرسین اصناف درجهت نظارت وبازرسی و ارائه گزارش درخصوص گرانفروشی، تخلف درکسب، احتکار، کم فروشی، قاچاق کالا وارز طبق ماده 62قانون نظام صنفی و کسانی که اجناس بدون مجوز به فروش برسانند و درصورت اعراض هرگونه تخلفی برخورد قانونی صورت می گیرد.