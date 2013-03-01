اسماعیل خاتمی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروبیوتیک هایی که در کارخانه تولید می شود از گروه لبنی است.

وی افزود: چهار کارخانه لبنی پروبیوتیک در استان تولید می کنند که بخش اعظم مواد اولیه این محصول، لبنیات است.

رئیس انجمن همگن صنایع غذایی و دارویی مازندران یادآور شد: متاسفانه علی رغم اینکه فرهنگ تولید و مصرف پروبیوتیک در جهان رشد کرده ولی درکشور ما در آغاز راه تولید قرار دارد.

خاتمی به تولید باکتری پروبیوتیک در کشور اشاره کرد و گفت: در بحث فرهنگ مصرف تولید مشکل نظارت بر پروبیوتیک وجود دارد.

وی بیان داشت: مسئولان اداره استاندارد، علوم پزشکی و دامپزشکی باید بر روشهای کنترل این فناوری در محصولات غذایی آشنا شوند.

وی با بیان اینکه فاقد یک شیرخام مطلوب در استان هستیم، گفت: تولید شیرخام و کیفیت آن در کشور از نظارت مطلوبی برخوردار نیست.

خاتمی از عرضه فرآوردهای لبنی به صورت خام در مراکز عرضه انتقاد کرد و گفت: 30 سال تلاش کردیم که مصرف مواد لبنی به صورت خام را ممنوع کنیم که این مهم صورت شکل نگرفته است.

رئیس انجمن همگن صنایع غذایی و دارویی مازندران گفت: مصرف محصولات خام لبنی سبب بروز انواع بیماریهای مشترک انسان و دام می شود .

وی گفت: نگرانی جدی ما از توسعه مصرف مواد خام دامی به ویژه شیرخام در عرضه مصرف در شهر و روستا بوده که متاسفانه دستگاه دامپزشکی و بهداشت محیط هیچگونه نظارتی بر عرضه مواد لبنی خام ندارد.

خاتمی افزود: در راستای هدفمند سازی یارانه ها و برای تثبیت قیمیت لبنیات در استان برنامه ریزی کردیم تا قیمت شیرخام تثبیت شود.

وی به استفاده خمیر مرغ و مصرف آن در تهیه سوسیس و کالباس اشاره کرد و گفت: متاسفانه با سودجویی برخی از واحدهای تولیدی و عدم نظارت صحیح دستگاه نظارت برخی کارخانجات از خمیر مرغ در تهیه سوسیس و کالباس استفاده می کنند.