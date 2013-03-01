به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی قبل از ظهر جمعه در مراسم نمادین مناسک حج عمره مفرده که در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، اظهار داشت: بلیط هواپیما سال گذشته 500 هزار تومان بود ولی امسال یک میلیون تومان شده است و یک دلار هم اکنون 2 هزار 500 تومان خریداری می کنیم بنابراین نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار بوده است.

وی تصریح کرد: بهترین غذا در آشپرخانه های مجهز، ماشین های مدل بالا، کارهای فرهنگی، روحانی همراه شما است و مناسک ساده است و هیچ اضطرابی نداشته باشید.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان حج و زیارت کشور افزود: با وجود گرانی به دنبال این هستیم که کوچک سازی کنیم و به دنبال کاهش هزینه ها هستیم.

کاهش یک هزار نفر از عوامل حج در سال جاری

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: در حج امسال یک هزار نفر از عوامل و غیر عوامل سفر به خانه خدا کم می کنیم همانطور که سهمیه ها را کاهش دادیم این امر نیز محقق خواهد شد.

وی گفت: برخی ها به دلیل کاهش سهمیه، بنده را تهدید و توهین کرده اند ولی ما مقابله کرده ایم و فشارها را تحمل کرده ایم.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان حج و زیارت کشور افزود: بار اساسی از جمله تحریم، گرانی و جنگ و... بر دوش مردم است بنابراین این سهمیه ها باید به مردم برسد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه سهمیه های 10 هزار نفری نیز داشتیم که از آن جلوگیری کردم، گفت: هشت میلیون در صف حج هستند.

محدودیتی در اعزام عمره نداریم

وی ادامه داد: محدودیتی در اعزام عمره نداریم و هر چقدر دولت به ما ارز و امکانات بدهد اعزام می کنیم و سهمیه ها را به مردم می دهم و فشار بر ما باشد تحمل می کنیم اگر این میز را از ما بگیرند راحت می شویم.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان حج و زیارت کشور افزود: این همه فشار دشمن به کشور ما که کارساز نیست از دعاهای خیر شماها مردم است.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: انسان باید هوشیار باشد که از این فرصت های زندگی به نحو احسن استفاده کند و کار شیطان نیز غفلت است بنابراین باید برنامه ریزی داشته باشید.

وی گفت: اکثر گرفتاری، مشکلات و اضطراب و ناراحتی در زندگی اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم همه اینها است ولی ما نمی خواهیم.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان حج و زیارت کشور افزود: به گفته های قرآن و پیامبر بزرگ اسلام عمل کنید تا زنده شوید بنابراین انسان وقتی زنده است که به دستورات خدا و قرآن عمل کند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه امام صادق(ع) بهترین عبادت را تفکر به خدا عنوان کرده است، گفت: تفکر دینی و تفکر به خدا باید دائمی باشد.

تفکر دینی در زندگی انسان باید باشد

وی با تاکید بر اینکه انسان باید خودش را به تفکر در خدا مشغول کند، اضافه کرد: تفکر دینی در زندگی انسان باید باشد و واجبات و محرمات را باید زنده کنیم.

ذهنمان باید همیشه تفکر خدا باشد

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان حج و زیارت کشور با اشاره به اینکه تفکر دینی در دانشگاه و کشاورزی باید به کار برده شود، گفت: حاکمیت عقل را باید داشته باشیم و هر کسی حاکمیت عقل را داشته باشد یقیناً بهشتی است.

وی تصریح کرد: انسان در حوزه اندیشه عقلش جلوی وهم و خیال را می گیرد بنابراین انسان عاقل بهشتی است و انسان عاقل کسی است که تفکر دینی دارد.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان حج و زیارت کشور اظهار داشت: خدا این فرصت حج را در اختیار من و شما قرار داده تا بتوانیم به بهترین نحو از آن استفاده کنیم.

حجت الاسلام موسوی افزود: هر جا عبادت و بیشتر باشد بدانید حضور شیطان نیز بیشتر است.

مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان حج و زیارت کشور با اشاره به اینکه گناه بار سنگینی است که دست و پای انسان را می بنند، اضافه کرد: خدا دنبال این است که ما را ببخشد.