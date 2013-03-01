به گزارش خبرگزاری مهر، اعتماد اجتماعی رهاورد هنجارهای دینی و ارزش‌های اخلاقی- مورد مطالعه استادان و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نوشته افسانه ادریسی، احسان رحمانی خلیلی و سیده‌نرگس حسینی امین، لزوم نظریه‌پردازی درباره واقعیت‌های دورگه در ایران نوشته علیرضا تاجداری، هم‌خانگی و پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران نوشته تقی آزادارمکی، محمدحسین شریفی ‌ساعی، مریم ایثاری، و سحر طالبی از جمله مقالات منتشر شده در این شماره مجله است.

رابطه بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران نوشته سیدمحمد حسینی بهشتیان، فرافکنی و توجیه (دلیل‌تراشی) در فرهنگ عامه ایران نوشته احمد کتابی، پیامدهای امنیتی ناشی از تمرکزگرایی در کلان‌شهر تهران نوشته غلامرضا لطیفی و سیدمحمد بساطیان و شناسایی شاخص‌های قدرت در خانواده‌ به روش تحقیق کیفی نوشته سیدبیوک محمدی فهرست مقالات مندرج در این شماره هستند.



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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صاحب امتیاز، حمیدرضا آیت اللهی مدیرمسئول و احمد کتابی سردبیر این مجله هستند که اکنون شماره پنجم این دوفصلنامه منتشر شده است.