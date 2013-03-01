به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه شب در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان ایرانی مقیم هند در محل خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران با تشکر از دانشجویانی که پیش از وی به بیان مشکلات خود پرداختند، گفت: از اینکه چنین جوانانی با درک و شعور بالا در کشور داریم، افتخار می‌کنیم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی سپس با اشاره به یکی از خواسته‌های دانشجویان که خواستار ثبات در قوانین آموزشی شده بود، افزود: مثال‌هایی که زده شد مربوط به قوانین نیست بلکه مرتبط با مقرراتی است که وزارتخانه‌های مربوط وضع می‌کنند.



وی با بیان اینکه اسفندیار اختیاری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این مسائل را با وزیران وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و پیگیری می‌کند، ادامه داد: من هم سفارش می‌کنم تا بخش‌های اجرایی حل مشکلات دانشجویان ایرانی خارج از کشور را دنبال کنند.



عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با اشاره وظیفه کارکنان ایرانی سفارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌های حاضر در خارج از کشور به‌خصوص هند، افزود: این کارکنان باید بیشتر تلاش کنند تا روابط ایران و هند در مسیری قرار گیرد که منافع کشور را به دنبال دارد.



لاریجانی با اشاره به مذاکرات هیات پارلمانی ایران در هند تصریح کرد:‌ در این سفر مذاکراتی هم با تجار و هم با مقامات هند داشتیم که احساس کردیم اراده این کشور برای توسعه همکاری‌ها در ابعاد مختلف است.



رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه ایران از لحاظ علمی از قدرت نسبتاً خوبی برخوردار است، گفت: مقاومت و ایستادگی ایران ایجاب می‌کند که کشورهای دیگر خواهان رابطه قوی با جمهوری اسلامی ایران باشند.



وی با تاکید بر اینکه در این مذاکرات همگرایی میان دو کشور در بخش‌های مختلف دیده می‌شد، افزود: کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو ماموریت دارند بدانند که بار اصلی انجام این مهم بر دوش آنهاست.



نماینده مردم قم در مجلس نهم با بیان اینکه شرایط امروز ایران، شرایط خاصی است و باید از این گردنه عبور کرد، ادامه داد: ایران از گردنه‌های مختلفی عبور کرده و سختی‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشته است. ایران از همه این شرایط با سربلندی خارج شده است مانند شرایط جنگ تحمیلی که بسیار سخت‌تر بود، اما با توکل به خدا از آن عبور کرد.



لاریجانی با اشاره به اینکه امروز نیز چنین شرایطی وجود دارد، گفت: گاهی در مسیر انقلاب اسلامی چنین مسائلی پیش آمده که باید از آنها عبور کنیم. مثلا در مسئله هسته‌ای که غربی‌ها ماجراجویی‌‌هایی را به راه انداخته‌اند، گاهی حرف‌های تندتر از این هم زده‌اند، اما با درایت رهبر فرزانه انقلاب همیشه در مسیر درست حرکت کرده‌ایم.



عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه رفتارهای موذیانه‌ای در مذاکرات از غربی‌ها می‌بینیم، گفت: مثلا در خلوت چیز دیگری می‌گویند و در مذاکرات مسائل دیگری را مطرح می‌کنند، اما این رفتارها نمی‌تواند ما را از مسیر انقلاب منحرف کند.



وی با اشاره به اینکه در راه‌های بزرگ باید صبر و استقامت داشت، تاکید کرد:‌ در دانشگاه‌های ما نیروهای متخصصی وجود دارند که می‌تواند راه‌حل‌هایی برای مشکلات بیابند، ضمن اینکه اشخاصی که در خارج از کشور هستند، باید برای رسیدن به هدف خود تلاش کرده و استقامت داشته باشند.



رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه کارکنان نهادهای ایرانی مستقر در خارج از کشور در راه انجام ماموریت خود نباید تنها برای کار کردن، کار کنند، افزود: این افراد باید حس‌شان این باشد که در راه رسیدن به اهداف انقلاب در حال انجام ماموریت خود هستند.



لاریجانی با اشاره به اینکه مسئله‌ای که می‌خواهم به دانشجویان بگویم این است که آنچه امروز بیشتر از هر روز دیگر ایران به آن نیاز دارد، نیروهای مومن و متخصص است، گفت: ما منابع متنوع نفت، گاز و معدن و نیز موقعیت استراتژیکی داریم، بنابراین باید برای تعالی کشور تلاش کنیم.



نماینده مردم قم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی افکار بلند آن است که به دست امام راحل پایه‌گذاری شد، بیان کرد: در جلسه دو شب قبل خود با علمای مسلمان به من گفته شد که در این کشور علاقه به اهل بیت (ع) حتی در میان ادیان دیگر نیز وجود دارد که این سرمایه بزرگی است.



وی با بیان اینکه باید خدا را شکر کنیم که در کشور اهل بیت (ع) زندگی می‌کنیم، تصریح کرد: در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود حس کردم که افراد نسبت به ایران نظر خوبی داشتند و این یعنی تفکر انقلاب از پختگی خوبی برخوردار است.



عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر چه ممکن است افرادی از نظر علمی در سطح بسیار بالایی باشند که این خود ارزش است، اما به فرموده شهید مطهری بهترین فرد کسی است که علم و دین را با هم داشته باشد، ادامه داد: شهید مطهری گاهی به ما می‌گفت اینکه انسان در کشوری که مهد یک علم نیست آن علم را فرا بگیرد، خوب است، اما چون ممکن است آن فرد به بلوغ دینی نرسیده باشد، گاهی در او اعوجاج پدید می‌آید.



لاریجانی توضیح داد: علامه طباطبایی در کتاب خود می‌گوید انسان‌ها دارای ظرفیت فکری عظیمی هستند که در فطرت انسانی نهفته است. انسانی عاقل است که به همه استعدادهای خود عمل کند، نه اینکه تک‌ساحتی باشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر فراز درندگی‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل نسبت به ایران که گاهی اتفاق می‌افتد و ما آن را می‌بینیم، به این نتیجه می‌رسیم که روی پای خود بایستیم، لازمه این امر نیز داشتن نیروی کار متخصص و متعهد است.



به گفته لاریجانی ایران هم‌اکنون بیش از گذشته به افرادی که با دو بال تعهد و تخصص و یا علم و دین همراه باشند، نیازمندیم.



وی سپس به سوال یکی از دانشجویان در زمینه گرایش‌های علمی مورد نیاز در ایران اشاره کرد و ادامه داد: البته یک مشکلی در کشور وجود دارد که چنین شناختی هنوز تعریف نشده و باید در این زمینه تحقیق بیشتری صورت گیرد، با این حال بخش‌هایی از آن برای ما روشن است. مثلا دانشجویان ایرانی باید در حوزه‌های های‌تک، علوم فنی و مهندسی بیشتر تمرکز کنند. البته این معنای نفی دیگر حوزه‌های علوم نیست.



رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه دو کشور ایران و هند به دلیل سابقه همکاری تاریخی در زبان فارسی و نیز توجه به اهل بیت (ع) از همگرایی فرهنگی عمیقی برخوردارند، توضیح داد: اگر چه گاهی در فراز و فرود زمان برخی وجوه ادب فارسی در این کشور تضعیف شده اما هم‌اکنون باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم. برخی کارهای انجام شده مانند جمع‌آوری اشعار پیروان دیگر ادیان هند در مدح پیامبر اکرم (ص)، امام علی (ع) و امام حسین (ع) که از سوی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هند انجام شده است، کار خوبی است، ولی باید بیشتر ادامه پیدا کند.



پس از سخنان دکتر لاریجانی، مشکلات تعدادی از ایرانیان و دانشجویان ایرانی مقیم هند برای رئیس مجلس شورای اسلامی قرائت شد که وی در پاسخ افزود: مشکلات ایرانیان در بخش صدور ویزا با مقامات دهلی نو مطرح شده که مسئولان این کشور برای حل آن قول‌هایی داده‌اند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های هند در ایران ادامه داد: موضوع اشتغال، موضوع مهمی است که راه‌حل آن رونق‌بخشی به تولید است. اگر تولید افزایش پیدا کند، هم مشکل اشتغال حل می‌شود و هم مشکل تورم. رهبر معظم انقلاب نیز امسال را به همین دلیل سال تولید ملی نامیدند.



نماینده مردم قم در مجلس نهم با بیان اینکه باید به این سمت برویم که زمینه سرمایه‌گذاری هم در بخش‌های صنعت و هم بخش‌های کشاورزی فراهم شود، تصریح کرد: باید سیاست دولت و بخش‌های اجرایی افزایش زمینه سرمایه‌گذاری باشد، مجلس نیز در تلاش است تا مشکل تولید و اشتغال را به طور ریشه‌ای حل کند.