به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی بلوردی افزود: ارزش اراضی بازستانده شده، حداقل دو هزار و 850 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: جنوب استان کرمان علی رغم کمبود امکانات و در اختیار داشتن تنها 6 نیروی حقوقی در ستاد و ادارات تابعه، پس از استان اصفهان بیشترین میزان رفع تصرف اراضی دولتی در کشور طی سال جاری را داشته است که بیشترین رفع تصرف صورت گرفته مربوط به شهرستان جیرفت می باشد.

وی با اشاره به استقلال تشکیلات مسکن و شهرسازی این منطقه از مرکز استان از ابتدای سال جاری، و آغاز به کار مدیریت املاک و حقوقی در خردادماه، از طرح 766 فقره دعوی حقوقی و کیفری علیه متصرفان و زمین خواران در این مدت خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان بیان داشت: پرونده تصرف غیرقانونی 930 هکتار دیگر از زمین های دولتی و ملی این منطقه، جهت صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع شده است که پس از صدور رای، در کمترین زمان ممکن نسبت به خلع ید و رفع تصرف اراضی اقدام خواهیم کرد.

بلوردی با قدردانی از همکاری خوب دستگاه قضایی، انتظامی و سپاه جنوب کرمان در رفع تصرف اراضی دولتی گفت: کار شناسایی و پی گیری حقوقی در جهت رفع تصرف اراضی دولتی به سرعت و با دقت در حال انجام است.

