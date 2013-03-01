به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی اصحاب مطبوعات و رسانه‌های استان قم با حضور محمد جعفر محمد زاده معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد.

در این نشست اصحاب مطبوعات و رسانه‌های استان قم به مواردی از مشکلات موجود اشاره کردند که مهمترین آنها توجه به مشکلات خبرنگاران استان، درخواست برگزاری جشنواره مطبوعات در قم، اهتمام بیشتر مسئولان به ارائه خدمات رفاهی به اصحاب رسانه، گرانی کاغذ و مشکلات نشریات در این زمینه، بیمه خبرنگاران، ارتقاء جایگاه خانه مطبوعات استان قم بود.

در ادامه نیز معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به مشکلات مطرح شده مطالبی را ارائه کرد.

محمد جعفر محمد زاده عنوان کرد: گروهی از کارشناسان این معاونت به زودی به استان قم سفر خواهد کرد تا کسانی که برای ثبت نام و تکمیل پرونده در سامانه سمان مشکلاتی دارند آنها را رفع کنند.

فرماندار قم نیز در این نشست، خبرنگاران و اصحاب رسانه را از نیروهای دلسوز و متعهد برشمرد و افزود: روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در استان قم با جدیت به کار خود ادامه می‌دهند و اثرگذاری خوبی در سطح استان دارند.

اسماعیل زارعی کوشا با تقدیر از برنامه‌های اجرا شده توسط معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این دوره شاهد بودیم این معاونت به دور از حواشی کار تخصصی خود را دنبال کرده و عملکردی متفاوت از دوره‌های قبل داشته است.

وی همچنین عنوان کرد: آمادگی برای راه اندازی موزه مطبوعات در استان وجود دارد که با بررسی‌های نهایی امیدواریم این امر در استان قم محقق شود.

در پایان این نشست، تعدادی از خبرنگاران که در سال جاری در جشنواره‌های مختلف رتبه آورده و همچنین از خبرنگارانی که کاروان ضریح مطهر امام حسین(ع) را همراهی کردند و از عکاسانی که در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی حضور یافتند تجلیل شد.

در اين مراسم مهدي بخشي و فاطمه محمدي، خبرنگاران خبرگزاري مهر كه در جشنواره‌هاي مطبوعات منطقه‌اي و كشوري طي سال‌ گذشته رتبه‌ كسب كرده بودند مورد تجليل قرار گرفتند.

همچنين آقايان محسن سعيدي و حجت لله عطايي، عكاسان خبرگزاري مهر نيز در اين مراسم تقدير شدند.