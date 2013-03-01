به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد صبح جمعه در حاشیه هفتادوچهارمین اجلاس در پاسخ به سئوالی در مورد انتقاد رئیس جمهوری از ورود نیروهای امنیتی به انتخابات نظام پزشکی، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد که انتخابات نظام پزشکی تمام شد و انشاالله ماند برای دوره بعد.

وی در خصوص بودجه وزارت بهداشت در لایحه بودجه کل کشور که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: حدود 20 درصد افزایش بودجه سلامت پیش بینی شده است.

طریقت منفرد ادامه داد: البته باید ببینیم که از مجلس چه بودجه ای بیرون می آید.

سرپرست وزارت بهداشت در ارتباط با وضعیت تشکیل شورای عالی بیمه سلامت نیز گفت: شورای عالی بیمه سلامت باید به مجلس برود و مجددا تصویب شود. تا آن زمان، شورای عالی بیمه به فعالیت خودش ادامه خواهد داد.

طریقت منفرد در خصوص اینکه آیا برای تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، لایحه آن به مجلس رفته است یا خیر، افزود: تا آنجا که اصلاع دارم ساختار آن تهیه شده و به مجلس نیز ارائه شده است.