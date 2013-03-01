به گزارش خبرنگار مهر، کارایی الیاف نانو کامپوزیت حاوی نانو میله‌‌های "روی" در حفط پاکیزگی لباس‌ها و قابلیت این فناوری در ضد بو و ضد عرق کردن آنها به ویژه در تابستان مورد توجه محققان و پزوهشگران قرار گرفته است.

از این رو اخیرا محققان کشور با استفاده از نانو میله‌های روی الیاف آنتی باکتریال عرضه کردند که علاوه بر ضد بو و ضد عرق کردن الیاف جاذب اشعه UV (ماورا بنفش) است.

این محققان الیاف نانو کامپوزیت حاوی نانو میله‌های روی را به روش ذوب زیستی تولید کردند.

از این الیاف که دارای استحکام بالا و خاصیت ضد آلرژی است می‌‌توان در تولید دستمال‌های تمیزکننده بهداشتی و ملحفه‌های یکبار مصرف بیمارستانی استفاده کرد.