رئيس فدراسيون فوتبال از اردوي تيم ملي دانشجويان بازديد مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" دكترمحمد دادكان ساعت 10 صبح فردا چهارشنبه درمحل كمپ تيمهاي ملي ازاردوي تيم ملي فوتبال دانشجويان اعزامي به يونيورسياد جهاني دانشجويان در تركيه بازديد خواهد كرد. دراين بازديد دكترمهرزاد حميدي رئيس فدراسيون ورزش دانشجويي ودكترعليزاده مديركل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات وفناوري رئيس فدراسيون فوتبال را همراهي خواهند كرد.
گفتني است: بيست وسومين دوره رقابتهاي دانشجويان جهان مردادماه سالجاري به ميزباني كشورتركيه برگزارخواهد شد وتيم ملي فوتبال دانشجويان ايران درگروه D اين رقابتها با تيمهاي چك، انگليس ومكزيك همگروه است.
