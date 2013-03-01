به گزارش خبرگزاری مهر، رينيه سيبالو پراتس سفير كوبا در لبنان در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران با غضنفر ركن‌آبادي سفير كشورمان ديدار و شهادت مهندس حسام خوشنويس رئيس ستاد بازسازي ايران در لبنان را تسليت گفت.

سفير كوبا با اشاره به مواضع مشترك دو كشور انقلابي ايران و كوبا، تأكيد نمود تنها راه برخورد با دشمني‌ها و سلطه‌طلبي‌هاي استكبار جهاني، زبان مقاومت و رويارويي متقابل است.



وي افزود ذره‌اي عقب‌نشيني در برابر زياده‌خواهي‌هاي دشمنان، در قاموس كشورهايي مثل جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كوبا جايگاهي ندارد.

غضنفر ركن‌آبادي نيز ضمن تشريح آخرين تحولات سياسي منطقه، با بيان اينكه موضوع فلسطين از مهمترين مسائل عدالت‌خواهانه جهان است، تأكيد كرد سوريه يكي از اركان منظومه مقاومت در برابر رژيم اشغالگر صهيونيستي و حاميان مستبد آن است و قطعاً جبهه مقاومت، سوريه را در بحران جاري در آن كشور تنها نخواهد گذاشت.

سفير كشورمان ضمن محكوميت اقدامات غير انساني گروه‌هاي تروريستي مورد حمايت خارج و هم‌پيمانان رژيم صهيونيستي در سوريه، ابراز اميدواري كرد كه هرچه سريعتر راه‌حل سياسي در آن كشور عملي شود.



قابل ذكر است سفير ونزوئلا نيز هفته گذشته در ديدار با سفير كشورمان ضمن ابلاغ مراتب تأسف و همدردي خود و ملت و دولت ونزوئلا به مناسبت شهادت مهندس خوشنويس و تقدير از اقدامات اين شهيد در خدمت‌‌رساني به مردم لبنان، همچنين از در ارائه كمك‌هاي انسان‌دوستانه به آوارگان سوري و فلسطيني در لبنان تمجيد کرد.