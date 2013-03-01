علی اکبر دولت آبادی در حاشیه مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مسابقات با شرکت 175 ورزشکار از داخلی و کشورهای گرجستان، ارمنستان و عراق در محل هتل ثامن در مدت 8 روز انجام شد.

دبیر هیئت شطرنج خراسان رضوی افزود: چهار استاد بزرگ شطرنج آقایان احسان قائم مقامی، مرتضی محجوب، پوریا درینی و همایون توفیقی و 9 استاد بین المللی در این مسابقات شرکت کردند و نمایندگان خراسان رضوی خوش درخشیدند.

دولت آبادی از تمام افرادی که در برگزاری این برنامه حمایت کردند تشکر کرد و گفت: برگزاری این گونه مسابقات سبب بالا رفتن سطح ورزشکاران این رشته می شود و از اینکه این تعداد شرکت کننده برای حضور اعلام آمادگی کردند بسیار خرسندیم.

گفتنی است امید نوروزی از تهران، ازالادجه از گرجستان و احسان قائم مقامی به ترتیب نفرات اول تا سوم این رقابت ها شدند.