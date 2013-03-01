مراسم بزرگداشت شهيد خوشنويس در استان نبطيه لبنان با سخنراني سفير ايران

در اين مراسم غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان طي سخناني با اشاره به خصوصيات اخلاقي شهيد خوشنويس اظهار داشت: اين شهيد بزرگوار، تمامي زندگي خود را در مجاهدت در راه خدا و همدردي با دولت و ملت لبنان سپري كرد و با اقدامات خود حلقه‌هاي وصل دو ملت ايران و لبنان را تقويت کرده است. ترور وي، ذره‌اي از عزم دولت و ملت ايران در حمايت از مطلومان جهان نخواهد كاست.



سفير جمهوري اسلامي ايران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تحولات سوريه اظهار داشت: ايران موضعي ثابت در مواجهه با توطئه رژيم صهيونيستي در سوريه كه به هدف ضربه زدن به موقعيت استراتژيك آن كشور طراحي شده است؛ داشته و همواره بر راه حل سياسي به عنوان تنها راه حل بحران سوريه تأكيد ورزيده است.



در ادامه مراسم، هاني قبيسي نماينده جنبش امل در مجلس لبنان با نمايندگي از نبيه بري رئيس مجلس، ضمن تمجيد از حمايت‌هاي جمهوري اسلامي ايران از دولت و ملت لبنان و گرامي داشت ياد و خاطره شهيد خوشنويس اظهار داشت: اسرائيل شر مطلق در منطقه و جهان بوده و تنها راه مقابله با آن، حفط وحدت و يكپارچگي است.



محمد رعد رئيس فراكسيون حمايت از مقاومت در مجلس لبنان نيز با قدرداني از تلاش‌هاي شهيد خوشنويس در بازسازي مناطقي كه توسط رژيم صهيونيستي تخريب و ويران شده بود؛ اظهار داشت: اين شهيد بزگوار شهيد انقلاب و شهيد بازسازي بود كه توانست از اين موقعيت و با استفاده از خصوصيات بالاي اخلاقي خود، پلي به سمت شهادت و مصاحبت با امام حسين (ع) بسازد.



رئيس فراكسيون حمايت از مقاومت در مجلس لبنان با اشاره به دشمني شيطان بزرگ آمريكا و اسرائيل با جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: دليل دشمني آنان با ايران كاملا آشكار است اما دليل همسويي برخي كشورهاي منطقه با آمريكا و اسرائيل در دشمني با ايران، قابل درك نيست. اين كشورها استراتژي مشخص در شناخت و تعريف دشمن خود نداشته و به جاي دشمني با اسرائيل، به دشمني با ايران پرداخته‌اند.