شعبان فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به رشد 161 درصدی صادرات غیر نفتی دراستان ایلام گفت: مشکلات ما در مرز بوده و مشکلات مالیاتی داشتیم که درحل وفصل آن تلاش خواهیم کرد.

وی در ادامه بیان داشت: مشکلاتی در خصوص تسهیلات وام بانک توسعه صادرات داشتیم که امیدواریم همکاری لازم صورت گیرد وت سهیلات درخدمات رسانی به واحدهای تولیدی استان تخصیص یابد.

وی با اشاره به اینکه رشدخوبی در بحث صادرات در استان صورت گرفته است، افزود: حدود 877 میلیون دلار صادرات داشتیم که باهمت همکاران دربخش های صادراتی و تجار،صادرات را به یک میلیون دلار افزایش می دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی وجود مرز بین المللی مهران را ظرفیت و استعداد مناسبی برای صادرات و واردات عنوان کرد و گفت: همراهی صادر کنندگان با سیاست های دولت برای فعالان این عرصه مفید و مؤثر است.