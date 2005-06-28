برنامه مسابقات معوقه هفته يازدهم ليگ برترفوتسال كشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات هفته يازدهم ليگ برترفوتسال باشگاهاي كشورروز جمعه هفدهم تيرماه برگزارمي شود، برنامه كامل اين رقابتها به شرح زيراست:
* ارم كيش قم- راه آهن تهران (سالن حيدريان قم)
* راه ساري - پگاه گيلان (سالن حسيني ساري)
* سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي- استقلال تهران (سالن شهرداري تبريز)
* صدرا شيراز- دانشگاه آزاد (سالن صدرا)
* پرسپوليس تهران- چيني همگام شهر كرد (سالن انبارهاي عمومي)
* تام ايران خودرو- پست اصفهان (ساعت 17 سالن انبارهاي عمومي)
* شن ساساوه - شهيد منصوري (سالن فجر ساوه)
برنامه مسابقات معوقه هفته يازدهم ليگ برترفوتسال باشگاههاي كشور اعلام شد.
