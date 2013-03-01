دکتر منصور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وام شهریه دانشگاه هاگفت: ثبت نام وام‌های دانشجویی در نیم سال دوم سال تحصیلی 92-91 از 16 بهمن آغاز شده و تا 15 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تمام دانشجویان شهریه پرداز روزانه در فرصت اعلام شده باید به معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه کرده و تقاضا وام خود را ارسال کنند.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان افزود: به کلیه دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شده است دانشجویانی که تقاضای وام شهریه دارند تقاضای خود را ارایه کرده و ثبت نام کنند، تقاضای وام آنها به منزله تضمین پرداخت صندوق رفاه دانشجویان است و دانشگاه‌ها موظف هستند که نسبت به ثبت نام کامل و اجرای فرایند آموزشی دانشجویان متقاضی وام شهریه اقدام کنند .

وی تصریح کرد: اعتبار وام شهریه به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شده و دانشگاه‌ها مشغول ثبت نام هستند.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان گفت: از 60 میلیارد تومان وام شهریه 30 میلیارد تومان به دانشگاه آزاد اسلامی، 15 میلیارد تومان به دانشجویان نوبت دوم دانشگاه‌های سراسری، 6 میلیارد تومان به دانشگا‌های پیام نور، دو میلیارد تومان دانشگاه جامع علمی کاربردی و 7 میلیارد تومان هم به دانشگاه‌های غیرانتفاعی و سایر اختصاص یافته و ابلاغ شده است.