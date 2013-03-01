به گزارش خبرگزاری مهر، تيم فوتبال سايپا مشهد با قرار گرفتن در صدر جدول گروه خود در دور نخست رقابت هاي ليگ برتر نونهالان كشور به مرحله بعدي راه يافت.

رقابت هاي ليگ برتر فوتبال نونهالان كشور از آذرماه امسال در چهار گروه 12 تيمي آغاز شد كه تيم فوتبال سايپا مشهد توانست با كسب 22 امتياز در صدر جدول گروه خود قرار بگیرد.

مرحله بعدي اين مسابقات در دو گروه چهار تيمي اواسط اسفندماه جاري آغاز خواهد شد كه تيم سايپا مشهد با تيم هاي فوتبال نونهالان ملوان بندرانزلي، صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان هم گروه است.

ايجاد بازارچه نيكوكاري در مجموعه ورزشي سجاد مشهد

مدير مجموعه ورزشي سجاد مشهد از ايجاد يك بازارچه سه روزه نيكوكاري در اين مجموعه با هدف اختصاص عوايد آن به خانواده هاي نيازمند و موسسات خيريه خبر داد.

امير زارعي اظهار کرد: این بازارچه همزمان با فرارسيدن پايان سال با همت هیئت تنيس استان آغاز به كار كرد.

مدير مجموعه ورزشي سجاد مشهد با بيان اينكه در اين بازارچه غرفه هايي با ارائه محصولاتي همچون مواد غذايي، صنايع دستي، پوشاك و ... ايجاد شده است، بیان كرد: سود حاصل از فروش اين محصولات به خانواده هاي نيازمند و موسسات خيريه نگهداري از معلولين اختصاص داده خواهد شد.

زارعی از برگزاري يك دوره مسابقه تنيس با عنوان جام نيكوكاري در اين مجموعه خبر داد و گفت: يك دوره مسابقه تنيس نيز از سوی هیئت تنيس خراسان رضوي در اين مجموعه برگزار خواهد شد كه جوايز نفرات برتر آن به كار خيرخواهانه اختصاص خواهد یافت.

نايب قهرماني تيم هاكي خراسان رضوي در رقابت هاي قهرماني شمال كشور

تيم هاكي خراسان رضوي به مقام نايب قهرماني مسابقات هاكي سالني قهرماني شمال كشور دست يافت.

رقابت هاي هاكي سالني قهرماني شمال كشور با حضور تيم هايي از استان هاي مازندران، گلستان و خراسان رضوي از 5 تا 7 اسفندماه در قائم شهر برگزار شد كه تيم 11 نفره خراسان رضوي با مربيگري عليرضا قلي زاده توانست به مقام نايب قهرماني اين رقابت ها دست يابد.

گفتني است تيم هاكي سالني مازندران الف ميزبان اين رقابت ها به مقام قهرماني دست يافت و نماينده گلستان نيز سوم شد.

اعزام تيم ووشو بانوان خراسان رضوي به رقابت هاي قهرماني كشور

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوي از اعزام تيم ووشو بانوان استان در رده هاي سني نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به رقابت قهرماني كشور انتخابي تيم ملي خبر داد.

محمد زحمتكش اظهار کرد: رقابت هاي قهرماني ووشو بانوان كشور و انتخابي تيم ملي از امروز در اصفهان آغاز خواهد شد.

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوي افزود: تيم ووشو بانوان خراسان رضوي با حضور 10 نفر از ووشوكاران برتر رده هاي سني نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان با مربيگري زهره قرائي به اين رقابت ها كه تا 15 اسفندماه به طول خواهد انجامید، اعزام شد.

زحمتکش گفت: نفرات برتر اين رقابت ها به اردوي آمادگي تيم ملي ووشو كشور به منظور اعزام به رقابت‌هاي آسيايي سال آينده فيليپين دعوت خواهند شد.