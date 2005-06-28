دوران نظام سلطه و بي عدالتي به سر آمده است// خون شهداي هفتم تير تا ابد انقلاب را بيمه كرده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، دكتر محمود احمدي نژاد عصر امروز درديدار با جمعي از خانواده هاي شهداي هفتم تير كه در محل ساختمان سابق مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، افزود : خانواده شهداي هفتم تير چشم و چراغ ملت ايران و گل سرسبد شهداي انقلاب اسلامي هستند و وجودتان ترجمان انقلاب اسلامي و پرچمدار سرافرازي ملت ايران است.

وي از انقلاب اسلامي ايران به عنوان ادامه نهضت انبيا ياد كرد و اظهار داشت: اين انقلاب يك شورش يا طغياني براي كسب و جابجايي قدرت يا از روي كينه ورزي و حسد به وقوع نپيوست بلكه گام بلند و ارزشمندي در ادامه نهضت انبياست.

رييس جمهور منتخب ملت ايران در ادامه تصريح كرد: انقلاب ما آمده است تا مقدمات يك حركت بزرگ جهاني را فراهم كند تا بناي رفيع رفيع حاكميت اسلام بر جهان برپا شود و آرزوي همه دنيا و مومنان نيز برپايي حكومت درخشان اسلامي به رهبري امام عصر (عج) بوده است.

احمدي نژاد از شهداي هفتم تير و انقلاب بعنوان پرچمدار نهضت انبيا در دوران معاصر ياد كرد و افزود: اين شهدا برپايي حكومت جهاني را در دوران ما نزديك كردند و هر چه شهداي هفتم تير در اوج غربت و مظلوميت به شهادت رسيدند ولي نقش بي بديلي در ماندگاري انقلاب ايفا كرده اند.

وي اين تصور را كه ملت شهداي خود را از دست دادند نادرست خواند و اظهار داشت:شهدا بزرگترين ذخيره حركت ملت ما هستند و پشتبانه ترويج فرهنگ اسلام و انقلاب هستند و به نوعي پشتوانه امنيت ملي كشور محسوب مي شوند .

دكتر احمدي نژاد اضافه كرد: ملتي كه بتواند اين همه شخصيت كمال يافته به بشريت تقديم كند پيروز نهايي است البته دشمنان درصدد هستند تا فرهنگ شهادت را كه رمز استمرار و جاودانگي ملت و بزرگترين قدرت دفاعي ما در برابر بيگانگان است مورد هجوم قرار دهند.

وي دشمنان ملت ايران را افرادي بي حيا توصيف كرد و گفت: كساني كه بعد از حادثه هفتم تيرماه براي جانيان ان كف زدند و در پناه خود قرار داده اند امروز ادعاي دفاع از حقوق بشر مي كنند و از همان جاني ها حمايت مي كنند ولي اين نويد را مي دهم كه دوران نظام سلطه ، ظلم و بي عدالتي به سر آمده است و امواج انقلاب اسلامي بزودي تمام جهان را در بر خواهد گرفت و البته نشانه هايي از آن نيز از هم اكنون قابل رويت است.

رييس جمهور منتخب مردم در ادامه با تاكيد بر اينكه شهدا انقلاب ما را هدايت مي كنند خطاب به خانواده هاي شهداي هفتم تير گفت: بدانيد دشمن بيروني هيچ غلطي نمي تواند بكند و اگر نفاق هم وارد انقلاب شود خون اين شهدا آنرا رسوا كرده و آلودگي را از دامن انقلاب بيرون مي كند تاكنون در هر مقطع توطئه ها ، فشارها و دلسردي ها بر ما غلبه كرد ناگهان به بهانه هاي مختلف همه آنها خنثي شد.

شهردار سابق تهران در خصوص بهسازي مقتل شهداي هفتم تير نيزبه خانواده هاي اين شهدا گفت: از سال گذشته گروهي مامور تهيه نقشه و طرح مناسبي براي اين مكان شدند ولي با مشكلاتي از قبيل تملك زمين منطقه و .. مواجه شديم، اما با رفع تمام اين موانع مشاور طرح انتخاب و طراحي در دست انجام است و بزودي مجموعه اي ايجاد مي شود تا گوشه اي از آن مظلوميت را براي نسل هاي آينده تداعي كند.

احمدي نژاد در ادامه تاكيد كرد: بنده بعنوان فرزند شما در كنار تان پايبند به خون شهدا خواهم ماند و به وظيفه الهي خود جامه عمل مي پوشانم و تا لحظه اي كه جان دارم نخواهيم گذاشت كه دشمن خون شهدا را پايمال كند و آرمان شهدارا از ياد ببرد.

وي در خاتمه به انقلاب 84 اشاره كرد و گفت: برخي ها از من مي پرسند كه آيا به انقلاب 57 برگشتيد بنده به انها گفتم اشتباه نكنيد اين واقعه انقلاب 84 نام گرفته است و انقلاب اسلامي بواسطه خون شهدا دوباره جوان شده است.