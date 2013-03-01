به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامي متمركز وزارت نيرو براي جذب نيروي انساني در حوزه ستادي وزارت نيرو، شركت مديريت منابع آب ايران، سازمان توسعه برق ايران، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، شركت توانير، شركت برق منطقه اي تهران، شركت آب منطقه اي تهران و سازمان مديريت شبكه برق ايران با حضور 14979 داوطلب در دو نوبت صبح روز گذشته و امروز جمعه 11 اسفندماه توسط دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) برگزار شد.

معاون امور تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو، رئيس دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) و مديران عامل و معاونين منابع انساني شركت هاي ياد شده از این آزمون بازدید کردند.