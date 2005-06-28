رئيس جمهوري عراق به محمود احمدي نژاد تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، رئيس جمهوري عراق همچنين درپيام تبريك خود به رئيس جمهوري منتخب ايران ابراز اميدواري كرد كه روابط ميان دو كشوردر سايه رئيس جمهوري جديد ايران گسترش يابد .

جلال طالباني همچنين اظهارداشت : خوشحال مي شوم از اينكه خالص ترين تبريك ها وصادق ترين تهنيت هاي خود را به محمود احمدي نژاد به مناسبت انتخاب ايشان به عنوان رئيس جمهوري ايران ابراز نمايم .

وي افزود: ازخداوند تبارك و تعالي مي خواهم شما را در ماموريت جديد خود موفق بگرداند وملت برادر ايران درسايه رهبري حكيمانه شما ازنعمت پيشرفت و شكوفايي نيز برخوردار شود .

جلال طالباني رئيس جمهوري عراق همچنين خاطر نشان ساخت : به همين مناسبت فرصت را غنيمت مي شمارم تا به شما تاكيد كنم كه ما خواهان ادامه روابط ميان دو كشور دوست و بردار هستيم چرا كه ملت هاي ما به رفاه و امنيت و ثبات چشم دوخته اند.