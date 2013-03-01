سیدجواد حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با انجام دیدارهای مرحله یک چهارم پایانی، تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم مشخص شدند.

وی ابراز داشت: پیکارهای قهرمانی والیبال این دوره از المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم با شرکت 10 تیم از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در قم به انجام رسید و تنها با چهار بازی دیگر تیم‌های برتر خود را خواهد شناخت.

حسینی نژاد یاد آور شد: پیکارهای والیبال این دوره از المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم‌ در سالن ورزشی محمدی کاشانی قم برگزار شد و در پایان دیدارهای مرحله گروهی و حذفی، اکنون چهار تیم برای صعود به دیدار نهایی مسابقات باید با یکدیگر رقابت کنند.

دبیر هیئت والیبال استان قم افزود: 10 تیم حاضر در مسابقات رشته والیبال این دوره المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم در مرحله مقدماتی در دو گروه پنج تیمی پیکار کردند که در تلاش برای کسب جواز صعود به مرحله بعد بازی‌ها به شکل دوره‌ای به انجام رسید.

وی عنوان داشت: در پایان دیدارهای مرحله نخست از هر گروه دو تیم موفق به صعود به مرحله دوم شدند و بازی‌ها در این مرحله به شکل ضربدری برگزار خواهد شد تا با انجام بازی‌های این مرحله از جمع چهار تیم حاضر، دو تیم به بازی ‌نهایی راه یابند.

حسینی‌نژاد بیان داشت: دیدارهای مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات والیبال المپیاد ورزشی کارکنان دولت در استان قم روز ‌شنبه دوازدهم اسفند ماه در سالن ورزشی محمدی کاشانی قم به انجام خواهد رسید و طی آن از بین چهار تیم آموزش و پرورش، شهرداری قم، شرکت توزيع نيروي برق و دانشگاه علوم پزشکي دو تیم جواز حضور در دیدار ‌‌نهایی را به دست می آورند.

وی با اشاره به نتایج بازی‌های این مرحله افزود: در مرحله یک گروهی این مسابقات، بازی های جذابی را بین تیم های مدعی شاهد بودیم، به نظر می رسد بعد از فوتسال که از تعداد تیم های بیشتری برخوردار است و البته طرفداران زیادی به خود اختصاص داده، والیبال دومین رشته باشد که توانسته است در این المپیاد از جذابیت های خاصی برخودار باشد.

دبیر هیئت والیبال استان قم ابراز کرد: با انجام بازی های مرحله نیمه نهایی در روز شنبه دوازدهم اسفند ماه، تیم های راه یافته به دیدار پایانی در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی والیبال المپیاد ورزشی کارکنان دولت در قم، دوشنبه شب به مصاف یکدیگر می روند.