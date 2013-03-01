به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "عبد الجلیل الاسدی" رئیس پلیس استان دیوانیه اعلام کرد: در اثر انفجار دو خودرو بمبگذاری شده که صبح امروز در بازار عرضه دام در جنوب استان دیوانیه پنج نفر کشته و چهل نفر دیگر زخمی شدند.

وی افزود: نیروهای امنیتی سریعا به محل حادثه شتافتند و مجروحان را به بیمارستانهای نزدیک برای درمان منتقل کردند و اجساد را نیز به پزشکی قانونی انتقال دادند.

از سوی دیگر منابع وابسته به پلیس نینوی اعلام کردند: بر اثر بمب کارگذاشته شده در مسیر عبور نیروهای امنیتی عراقی در منطقه الغزلانی در غرب موصل، دو نظامی این کشور کشته شدند.