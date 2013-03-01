دکتر محسن افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از فعالیت‌هایی که طی ده های اخیر در دانشگاه زنجان صورت گرفته افزایش پذیرش دانشجو در مقطع دکتری است.

وی ادامه دارد: رشته های دوره دکتری این دانشگاه از 4 رشته شیمی، فیزیک، ریاضی و علوم دامی، اکنون به حدود 50 رشته گرایش افزایش پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه زنجان خاطرنشان کرد: علاوه بر رشته های مذکور با توجه به حضور اساتید با تجربه و توانا تأکید بر راه اندازی رشته های علوم انسانی و رشته های عمران و برق و مکانیک است.

وی هدف از افزایش پذیرش دانشجوی دوره دکتری را تولید علم و برقرای ارتباط با صنعت و مراکز مختلف موجود در جامعه عنوان کرد.