گورباچف: پوتين عامل ثبات روسيه است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري اينترفكس، گورباچف گفت:از سياستهاي اصلاحي كه از سوي پوتين دنبال مي شود حمايت مي كنم.

گورباچف كه براي معرفي كتاب خود تحت عنوان "روابط روسيه و اتحاديه اروپا در قرون نوزدهم و بيستم " روز دوشنبه در مسكو سخنراني مي كرد گفت:"من علناً از پوتين حمايت مي كنم و دليل آن هم ساده است و آن اين است كه در مرحله اول وي در دوره رياست جمهوري خود براي ما ثبات و جامعه قابل كنترل فراهم آورد و در انديشه هاي وي فرايندهاي مثبت وجود دارد".

اين سياستمدار سابق شوروي گفت: تحت حكومت پوتين اقدامات زيادي براي توسعه اساس يك دولت دموكراتيك با اقتصادي متمايل به نگرش اجتماعي انجام شد.

وي همچنين گفت: يك پروژه سوسيال دموكراتيك در روسيه در حال انجام است و پوتين بايد مورد حمايت واقع شود ليكن نمي توانم كسي را ببينم كه تحولات سياسي را كه وي آغاز كرده انجام دهد به همين سبب مهم نيست كه تا چه حد دشوار باشد من سعي خود را (براي حمايت از وي)مي كنم".