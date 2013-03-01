به گزارش خبرنگار مهر داود دانش جعفری عصر روز پنج شنبه با بیان این مطلب در شورای گردهمایی ائمه جمعه و مسئولین اجرایی استان مرکزی افزود: در شرایطی که دشمن در تلاش است با تنگ کردن عرصه اقتصادی بر ملت ایران نظام جمهوری اسلامی ایران را از دستیابی به حقوق حقه خود بازدارد توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی و به کارگیری تمامی ابعاد این طرح اقتصادی بزرگ یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی اقتصاد مقاومتی را تنها راه مقابله نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله با تحریم های اقتصادی دشمنان برشمرد و خاطرنشان کرد: ایران اسلامی دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی است که باید با توجه به آنها و بالفعل کردن آنها زمینه های وابستگی اقتصاد کشور به نفت را فراهم کرد.



وی با تاکید بر ضرورت قطع وابستگی های نظام اقتصادی ایران از درآمدهای نفتی گفت: فعالیت صنایع کوچک و بزرگ در حوزه صنعت یک مزیت بزرگ است که باید با تقویت آنها زمینه رشد و توسعه صنعتی ایران را فراهم کرد.

دانش جعفری با اشاره به توانمندیهای بسیار زیاد صنعتی موجود در کشور گفت: کمی توجه و چاره اندیشی پیرامون مشکلات آنها می تواند بار عظیمی را از دوش کشور بردارند.

پالایشگاه شازند بزرگترین پروژه نفتی تاریخ ایران است

مدیرعامل شرکت پالایش نفت شازند نیز در این مراسم گفت: پالایشگاه نفت شازند بزرگترین پروژه نفتی ایران قبل و بعد از انقلاب در صنایع نفتی است که به نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است.

سید علی اکبر میرقادری افزود: پالایشگاه عظیم شازند از 25 روز گذشته به طور کامل بهره برداری کامل و آزمایشی شده است.

وی ادامه داد: این واحد پالایشگاهی که در قالب 24 واحد احداث شده معادل 11 پتروشیمی بزرگ است.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت شازند یادآور شد: تمامی تجهیزات بزرگ واساسی طرح توسعه پالایشگاه شازند توسط مهندسین و متخصصین داخلی برای اولین بار در کشور ساخته شده است.