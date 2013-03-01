علی گهرسودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهارمین جشنواره ملی وتجسمی سراسری هنرهای ایثار وشهادت با موضوع مهران حماسه های ماندگار درایلام آغاز می شود.

علی گهرسودی بااشاره به اینکه این جشنواره ها امسال از12تا16اسفند ماه درایلام برگزارمیشودافزود: فراخوان جشنواره ازاردیبهشت ماه به سراسر کشور ارسال شده است بیش از 1200 اثر دررشته های حجم،نقاشی ،عکس وگرافیک به دبیر خانه ارسال شده است.

وی در ادامه بیان داشت: در مرحله ی اول داوری 270 اثر از270 هنرمند که شرکت کننده درکل کشور بودند از31 استان 80 نفر موفق شدند به مرحله ی نهایی راه یابند.

وی اضافه کرد:م رحله نهایی درایلام به صورت زنده و کارگاهی انجام م یشود و از آثارتولید شده دراین کارگاه ها که به مدت دو روز باحضور اساتید وداوران کشور برگزار می شود 12 اثر برگزیده می شود و سه اثر از آثار ارسالی انتخاب می شود.